08 апреля 2025

Бразилия закупит российскую треску

© Служба новостей «URA.RU»
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Поставки российской рыбы в Бразилию начнутся до конца года
Поставки российской рыбы в Бразилию начнутся до конца года Фото:

В Бразилии будут закупать треску из России. Крупный рыбопромышленный холдинг K-Flot начал процедуру сертификации нового флота, чтобы соответствовать требованиям бразильского департамента инспекции продукции животного происхождения (DIPOA), пишут «Ведомости».

«В лучшем сценарии разрешение будет получено к концу лета», — пояснил «Ведомостям» представитель K-Flot. Он отметил, что первые отгрузки трески в Бразилию должны начаться до конца года. Объем поставок он не уточнил, но указал, что холдинг, объединяющий карельские компании «Группа Баренц», «Рыботорговая сеть», «Согласие», «Вирма», уже нашел потенциальных партнеров. 

Ранее российские производители икры минтая заявляли, что планируют увеличить ее поставки в Китай. В 2025 году экспорт достигнет тысячи тонн, а в течение следующих двух-трех лет — до пяти тысяч.

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В Бразилии будут закупать треску из России. Крупный рыбопромышленный холдинг K-Flot начал процедуру сертификации нового флота, чтобы соответствовать требованиям бразильского департамента инспекции продукции животного происхождения (DIPOA), пишут «Ведомости». «В лучшем сценарии разрешение будет получено к концу лета», — пояснил «Ведомостям» представитель K-Flot. Он отметил, что первые отгрузки трески в Бразилию должны начаться до конца года. Объем поставок он не уточнил, но указал, что холдинг, объединяющий карельские компании «Группа Баренц», «Рыботорговая сеть», «Согласие», «Вирма», уже нашел потенциальных партнеров.  Ранее российские производители икры минтая заявляли, что планируют увеличить ее поставки в Китай. В 2025 году экспорт достигнет тысячи тонн, а в течение следующих двух-трех лет — до пяти тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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