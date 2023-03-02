В Свердловской области подешевели огурцы и водка

02 марта 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

За неделю в Свердловской области упали цены на огурцы и водку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области на неделе с 20 по 27 февраля снизилась стоимость некоторых продуктов. Например, огурцов, сливочного масла, водки, капусты и других. Это следует из свежего отчета Свердловскстата. Так, на 20 февраля стоимость огурцов составляла 261,33 рубля, а на 27-е — уже 232,85. Снижение цены наблюдается и по сливочному маслу (809,97 против 812,36 рубля), полукопченой колбасе (603,39 против 607,56 рубля) и по водке (659,53 против 671,47 рубля на прошлой неделе). По некоторым позициям цена выросла. Например, цена творога за неделю поднялась с 408,27 до 413,75 рубля, а детских мясных консервов — с 1009,56 до 1015,74 рубля. Ранее URA.RU сообщало о другом исследовании Свердловскстата — в регионе на 1 февраля 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 27,6 млн рублей. По сравнению с прошлым месяцем она увеличилась на 2,8 млн рублей.

В Свердловской области на неделе с 20 по 27 февраля снизилась стоимость некоторых продуктов. Например, огурцов, сливочного масла, водки, капусты и других. Это следует из свежего отчета Свердловскстата. Так, на 20 февраля стоимость огурцов составляла 261,33 рубля, а на 27-е — уже 232,85. Снижение цены наблюдается и по сливочному маслу (809,97 против 812,36 рубля), полукопченой колбасе (603,39 против 607,56 рубля) и по водке (659,53 против 671,47 рубля на прошлой неделе). По некоторым позициям цена выросла. Например, цена творога за неделю поднялась с 408,27 до 413,75 рубля, а детских мясных консервов — с 1009,56 до 1015,74 рубля. Ранее URA.RU сообщало о другом исследовании Свердловскстата — в регионе на 1 февраля 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 27,6 млн рублей. По сравнению с прошлым месяцем она увеличилась на 2,8 млн рублей.