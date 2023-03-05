Имущество сына челябинского экс-губернатора требуют продать с торгов

Александр Дубровский задолжал кредиторам 274 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Имущество сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александра, признанного банкротом, требуют выставить на торги, чтобы расплатиться с кредиторами. С таким ходатайством вышел в Арбитражный суд региона финансовый управляющий Дубровского-младшего Павел Стешенцев.

«Ходатайство о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества», — эти данные появились на сайте арбитражного суда региона. Заявления пока не принято к производству.

Стешенцев был назначен финансовым управляющим Дубровского-младшего в середине февраля. Прежний управляющий Сергей Бурмистров был отстранен от должности.

Дубровского младшего признали банкротом в конце 2022 года. Сумма его долга составила 274 млн рублей. Часть из них он должен сестре Анне и экс-супруге Ирине. Также в состав кредиторов вошла фирма «Галерея дизайна» под руководством бывшего водителя отца Александра Пичугина. В рамках дела у сына бывшего губернатора арестовали элитный автомобиль, записанный на сестру, и коттедж с участком, принадлежащий бывшей жене.