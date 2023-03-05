05 марта 2023
04 марта 2023

Имущество сына челябинского экс-губернатора требуют продать с торгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Дубровский. Магнитогорск, дубровский александр, дубровская ирина
Александр Дубровский задолжал кредиторам 274 млн рублей Фото:

Имущество сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александра, признанного банкротом, требуют выставить на торги, чтобы расплатиться с кредиторами. С таким ходатайством вышел в Арбитражный суд региона финансовый управляющий Дубровского-младшего Павел Стешенцев.

«Ходатайство о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества», — эти данные появились на сайте арбитражного суда региона. Заявления пока не принято к производству.

Стешенцев был назначен финансовым управляющим Дубровского-младшего в середине февраля. Прежний управляющий Сергей Бурмистров был отстранен от должности.

Дубровского младшего признали банкротом в конце 2022 года. Сумма его долга составила 274 млн рублей. Часть из них он должен сестре Анне и экс-супруге Ирине. Также в состав кредиторов вошла фирма «Галерея дизайна» под руководством бывшего водителя отца Александра Пичугина. В рамках дела у сына бывшего губернатора арестовали элитный автомобиль, записанный на сестру, и коттедж с участком, принадлежащий бывшей жене.

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Имущество сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александра, признанного банкротом, требуют выставить на торги, чтобы расплатиться с кредиторами. С таким ходатайством вышел в Арбитражный суд региона финансовый управляющий Дубровского-младшего Павел Стешенцев. «Ходатайство о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества», — эти данные появились на сайте арбитражного суда региона. Заявления пока не принято к производству. Стешенцев был назначен финансовым управляющим Дубровского-младшего в середине февраля. Прежний управляющий Сергей Бурмистров был отстранен от должности. Дубровского младшего признали банкротом в конце 2022 года. Сумма его долга составила 274 млн рублей. Часть из них он должен сестре Анне и экс-супруге Ирине. Также в состав кредиторов вошла фирма «Галерея дизайна» под руководством бывшего водителя отца Александра Пичугина. В рамках дела у сына бывшего губернатора арестовали элитный автомобиль, записанный на сестру, и коттедж с участком, принадлежащий бывшей жене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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