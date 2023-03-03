03 марта 2023
02 марта 2023

В ХМАО второклассник принес в школу нож

© Служба новостей «URA.RU»
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Ножи шеф-повара ресторана SteakHouse Михаила Аракелова. Екатеринбург
Со слов очевидцев ребенок размахивал ножом Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) ученик второго класса школы № 6 принес в учебное заведение нож. Директор отреагировал — забрал холодное оружие. Об инциденте сообщается в telegram-канале «Это Юганск, детка».

«В 6 школе второклассник принес нож в школу, ходил им и размахивал! Директор просто отобрал нож, информацию от родителей решили утаить», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в администрацию МБОУ «СОШ №6» Нефтеюганска и в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не были получены.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске ученик второго класса пронес в рюкзаке нож в школу. Нож обнаружила учительница и доложила директору, началась проверка.

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В Нефтеюганске (ХМАО) ученик второго класса школы № 6 принес в учебное заведение нож. Директор отреагировал — забрал холодное оружие. Об инциденте сообщается в telegram-канале «Это Юганск, детка». «В 6 школе второклассник принес нож в школу, ходил им и размахивал! Директор просто отобрал нож, информацию от родителей решили утаить», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU отправил запросы в администрацию МБОУ «СОШ №6» Нефтеюганска и в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске ученик второго класса пронес в рюкзаке нож в школу. Нож обнаружила учительница и доложила директору, началась проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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