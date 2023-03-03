В ХМАО второклассник принес в школу нож

04 марта 2023 в 02:30 Размер текста - 17 +

Со слов очевидцев ребенок размахивал ножом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) ученик второго класса школы № 6 принес в учебное заведение нож. Директор отреагировал — забрал холодное оружие. Об инциденте сообщается в telegram-канале «Это Юганск, детка». «В 6 школе второклассник принес нож в школу, ходил им и размахивал! Директор просто отобрал нож, информацию от родителей решили утаить», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU отправил запросы в администрацию МБОУ «СОШ №6» Нефтеюганска и в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске ученик второго класса пронес в рюкзаке нож в школу. Нож обнаружила учительница и доложила директору, началась проверка.

В Нефтеюганске (ХМАО) ученик второго класса школы № 6 принес в учебное заведение нож. Директор отреагировал — забрал холодное оружие. Об инциденте сообщается в telegram-канале «Это Юганск, детка». «В 6 школе второклассник принес нож в школу, ходил им и размахивал! Директор просто отобрал нож, информацию от родителей решили утаить», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU отправил запросы в администрацию МБОУ «СОШ №6» Нефтеюганска и в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске ученик второго класса пронес в рюкзаке нож в школу. Нож обнаружила учительница и доложила директору, началась проверка.