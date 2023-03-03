В ХМАО второклассник принес в школу нож

В Нефтеюганске (ХМАО) ученик второго класса школы № 6 принес в учебное заведение нож. Директор отреагировал — забрал холодное оружие. Об инциденте сообщается в telegram-канале «Это Юганск, детка».
«В 6 школе второклассник принес нож в школу, ходил им и размахивал! Директор просто отобрал нож, информацию от родителей решили утаить», — говорится в сообщении.
Корреспондент URA.RU отправил запросы в администрацию МБОУ «СОШ №6» Нефтеюганска и в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не были получены.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске ученик второго класса пронес в рюкзаке нож в школу. Нож обнаружила учительница и доложила директору, началась проверка.
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