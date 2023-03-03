Челябинский СК назвал предварительную причину пожара, в котором погибли женщина и ребенок

СК: причиной пожара в Челябинске, где погибли женщина и ребенок, мог стать обогреватель

04 марта 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

СК проверяет обстоятельство гибели женщины и ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU Причиной пожара в Челябинске, в котором погибли женщина и ребенок, могло стать неправильное использование обогревателя. Об этом сообщило следственное управление СКР по региону. «По факту смерти женщины и ребенка на пожаре начата проверка. По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил безопасности при использовании обогревательного прибора», — уточнили в СК. Пожар произошел ночью 3 марта в квартире по проспекту Победы в Челябинске. В ходе тушения огня были обнаружены женщина и десятилетняя девочка. Их передали медикам, но обе позже скончались. Жильцы дома были частично эвакуированы.

Причиной пожара в Челябинске, в котором погибли женщина и ребенок, могло стать неправильное использование обогревателя. Об этом сообщило следственное управление СКР по региону. «По факту смерти женщины и ребенка на пожаре начата проверка. По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил безопасности при использовании обогревательного прибора», — уточнили в СК. Пожар произошел ночью 3 марта в квартире по проспекту Победы в Челябинске. В ходе тушения огня были обнаружены женщина и десятилетняя девочка. Их передали медикам, но обе позже скончались. Жильцы дома были частично эвакуированы.