03 марта 2023

Челябинский СК назвал предварительную причину пожара, в котором погибли женщина и ребенок

СК: причиной пожара в Челябинске, где погибли женщина и ребенок, мог стать обогреватель
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 9. Магнитогорск, следственный комитет россии
СК проверяет обстоятельство гибели женщины и ребенка Фото:

Причиной пожара в Челябинске, в котором погибли женщина и ребенок, могло стать неправильное использование обогревателя. Об этом сообщило следственное управление СКР по региону.

«По факту смерти женщины и ребенка на пожаре начата проверка. По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил безопасности при использовании обогревательного прибора», — уточнили в СК.

Пожар произошел ночью 3 марта в квартире по проспекту Победы в Челябинске. В ходе тушения огня были обнаружены женщина и десятилетняя девочка. Их передали медикам, но обе позже скончались. Жильцы дома были частично эвакуированы.

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Причиной пожара в Челябинске, в котором погибли женщина и ребенок, могло стать неправильное использование обогревателя. Об этом сообщило следственное управление СКР по региону. «По факту смерти женщины и ребенка на пожаре начата проверка. По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил безопасности при использовании обогревательного прибора», — уточнили в СК. Пожар произошел ночью 3 марта в квартире по проспекту Победы в Челябинске. В ходе тушения огня были обнаружены женщина и десятилетняя девочка. Их передали медикам, но обе позже скончались. Жильцы дома были частично эвакуированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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