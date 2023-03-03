Женщина и ребенок погибли во время пожара в Челябинске

Очаг возгорания был на балконе 8 этажа (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске во время пожара в квартире по проспекту Победы погибли два человека — женщина и 12-летняя девочка. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Очаг возгорания был на балконе 8 этажа. Площадь составила 5 квадратных метров. В квартире были обнаружены два человека — женщина и 12-летняя девочка. Их передали врачам, но, к сожалению, спасти их не удалось», — отметили в ведомстве.

Самостоятельно эвакуировались восемь человек, еще четыре человека эвакуированы сотрудниками МЧС при помощи спасательных комплектов. Для установления причины ЧП направлена испытательная пожарная лаборатория.