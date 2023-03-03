Женщина и ребенок погибли во время пожара в Челябинске

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Пожар в Пушкинском музее. Москва, огонь, тушение пожара
Очаг возгорания был на балконе 8 этажа (архивное фото) Фото:

В Челябинске во время пожара в квартире по проспекту Победы погибли два человека — женщина и 12-летняя девочка. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Очаг возгорания был на балконе 8 этажа. Площадь составила 5 квадратных метров. В квартире были обнаружены два человека — женщина и 12-летняя девочка. Их передали врачам, но, к сожалению, спасти их не удалось», — отметили в ведомстве.

Самостоятельно эвакуировались восемь человек, еще четыре человека эвакуированы сотрудниками МЧС при помощи спасательных комплектов. Для установления причины ЧП направлена испытательная пожарная лаборатория.

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В Челябинске во время пожара в квартире по проспекту Победы погибли два человека — женщина и 12-летняя девочка. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Очаг возгорания был на балконе 8 этажа. Площадь составила 5 квадратных метров. В квартире были обнаружены два человека — женщина и 12-летняя девочка. Их передали врачам, но, к сожалению, спасти их не удалось», — отметили в ведомстве. Самостоятельно эвакуировались восемь человек, еще четыре человека эвакуированы сотрудниками МЧС при помощи спасательных комплектов. Для установления причины ЧП направлена испытательная пожарная лаборатория.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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