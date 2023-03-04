Писатель Алексей Иванов приедет в Магнитогорск и расскажет про бронепароходы

05 марта 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Многие произведения Иванова экранизированы, например, роман «Географ глобус пропил» Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Писатель Алексей Иванов 17 марта приедет в Магнитогорск. Там он презентует свою новую книгу о бронепароходах. «Алексей Иванов является автором более 20 книг. Среди них настоящие бестселлеры: дилогия „Тобол“, романы „Географ глобус пропил“, „Сердце Пармы“, „Золото бунта“. В январе этого года вышел свежий роман писателя „Бронепароходы“. Действие произведения разворачивается в годы гражданской войны и повествует о речном флоте на Волге и Каме. Помимо эпичных речных сражений, читателей ждут наполненные драматизмом истории людей — тех, кому выпало жить на переломе эпох», — сообщило информагенство «Верстов. Инфо». Магнитогорское СМИ также напомнило, что четыре года назад Алексей Иванов уже приезжал в город металлургов в рамках Всероссийского форума «Антропология города. Культурный код». Форум был приурочен к 90-летию Магнитогорска. Нынешняя встреча с писателем состоится 17 марта в Центральной городской библиотеке им. Б.А. Ручьева по адресу: ул. Советской Армии, 23. Начало в 17:30, вход свободный. В конце мероприятия запланирована автограф-сессия.

Писатель Алексей Иванов 17 марта приедет в Магнитогорск. Там он презентует свою новую книгу о бронепароходах. «Алексей Иванов является автором более 20 книг. Среди них настоящие бестселлеры: дилогия „Тобол“, романы „Географ глобус пропил“, „Сердце Пармы“, „Золото бунта“. В январе этого года вышел свежий роман писателя „Бронепароходы“. Действие произведения разворачивается в годы гражданской войны и повествует о речном флоте на Волге и Каме. Помимо эпичных речных сражений, читателей ждут наполненные драматизмом истории людей — тех, кому выпало жить на переломе эпох», — сообщило информагенство «Верстов. Инфо». Магнитогорское СМИ также напомнило, что четыре года назад Алексей Иванов уже приезжал в город металлургов в рамках Всероссийского форума «Антропология города. Культурный код». Форум был приурочен к 90-летию Магнитогорска. Нынешняя встреча с писателем состоится 17 марта в Центральной городской библиотеке им. Б.А. Ручьева по адресу: ул. Советской Армии, 23. Начало в 17:30, вход свободный. В конце мероприятия запланирована автограф-сессия.