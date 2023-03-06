Россиянам разрешили требовать компенсацию за опоздавший автобус

06 марта 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Гражданин может требовать компенсацию, если автобус не вышел на рейс, сообщает ВС РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россиянин имеет право на достоверную информацию об автобусных рейсах. Если график отправки рейсов поменялся без оповещения пассажиров, то граждане могут требовать компенсацию у транспортной компании согласно действующим законам. Об этом сообщает Верховный суд РФ. «„Мострансавто“ признало, что один из рейсов, на который рассчитывал пассажир, был отменен из-за болезни водителя, а второй задержался из-за пробок. Болезнь водителя автобуса не подразумевает чрезвычайности и непреодолимости обстоятельств, избежать которого перевозчик не мог», — передает РАПСИ информацию о деле из Верховного суда. Из-за того, что два автобуса не приехали вовремя, россиянин чуть не опоздал на поезд. Пассажиру пришлось пересесть на маршрутку. Потом он потребовал от транспортной компании компенсацию ущерба, однако суд не удовлетворил его обращение. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отправила суд на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Россиянин имеет право на достоверную информацию об автобусных рейсах. Если график отправки рейсов поменялся без оповещения пассажиров, то граждане могут требовать компенсацию у транспортной компании согласно действующим законам. Об этом сообщает Верховный суд РФ. «„Мострансавто“ признало, что один из рейсов, на который рассчитывал пассажир, был отменен из-за болезни водителя, а второй задержался из-за пробок. Болезнь водителя автобуса не подразумевает чрезвычайности и непреодолимости обстоятельств, избежать которого перевозчик не мог», — передает РАПСИ информацию о деле из Верховного суда. Из-за того, что два автобуса не приехали вовремя, россиянин чуть не опоздал на поезд. Пассажиру пришлось пересесть на маршрутку. Потом он потребовал от транспортной компании компенсацию ущерба, однако суд не удовлетворил его обращение. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отправила суд на новое рассмотрение в суд первой инстанции.