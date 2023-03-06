Челябинского насильника, вербовавшего сокамерников в ИГИЛ*, осудили на 18 лет

Первые пять лет наказания челябинец проведет в одиночной камере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Челябинской области, отбывающего наказание за изнасилование 11-летней падчерицы и истязание ее восьмилетнего брата, приговорили еще к 18 годам лишения свободы за вербовку сокамерников в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Суд приговорил его (обвиняемого — прим. URA.RU) к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок два года. Отбывать наказание первые пять лет осужденный будет в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что уголовное дело было расследовано следственным органом УФСБ России по Челябинской области. В Центральном окружном военном суде Екатеринбурга удалось доказать причастность заключенного к вербовке. Он пытался убедить сокамерников после освобождения выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в состав международной террористической организации «Исламское государство».

Уголовное дело было возбуждено в мае 2022 года. В этот момент челябинцу оставалось еще 11 лет отбывать наказание за изнасилование несовершеннолетней.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.