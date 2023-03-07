Челябинцы раскупили все билеты на выступление Евгения Гришковца

Монолог-концерт Евгения Гришковца пройдет в Челябинске 21 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Челябинска раскупили все билеты на выступление драматурга, актера и режиссера Евгения Гришковца. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс.

«„Монолог-концерт“ — первая проба Евгения Гришковца в жанре эстрадного выступления. В основу монолога-концерта легли два новых литературных произведения „Узелки“ и „Водка как нечто большее“», — говорится в аннотации к концерту. По данным сайта зрелищных касс, свободных мест в зале уже нет, все билеты на выступление драматурга раскуплены.

Мероприятие запланировано на 21 марта. Оно пройдет в Челябинском театре оперы и балета имени Глинки.