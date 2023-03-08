Депутат Думы ХМАО поделился идеальным рецептом для праздничного стола. Видео

09 марта 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

Сальников рассказал рецепт азиатской закуски Фото: Алексей Андронов © URA.RU Депутат Думы ХМАО Александр Сальников поделился рецептом азиатской закуски, которая по его мнению идеально подойдет к праздничному столу. Видео с рецептом блюда политик выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня блюдо юго-восточной Азии. Это отличная закуска, времени на ее приготовление необходимо немного. Очень вкусная, легкая и полезная. Уверен, что она идеально подойдет для праздничного стола», — говорится в записи к видео. Сальников так же поздравил всех женщин с праздником и пожелал тепла и нежности. Ранее URA.RU сообщало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, совместно с пятиклассниками, приготовил фирменный салат от Петровича. Таким образом он исполнил желание ученицы 5 класса в рамках новогодней акции «Елка желаний».

Депутат Думы ХМАО Александр Сальников поделился рецептом азиатской закуски, которая по его мнению идеально подойдет к праздничному столу. Видео с рецептом блюда политик выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня блюдо юго-восточной Азии. Это отличная закуска, времени на ее приготовление необходимо немного. Очень вкусная, легкая и полезная. Уверен, что она идеально подойдет для праздничного стола», — говорится в записи к видео. Сальников так же поздравил всех женщин с праздником и пожелал тепла и нежности. Ранее URA.RU сообщало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, совместно с пятиклассниками, приготовил фирменный салат от Петровича. Таким образом он исполнил желание ученицы 5 класса в рамках новогодней акции «Елка желаний».