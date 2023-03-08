08 марта 2023
07 марта 2023

Депутат Думы ХМАО поделился идеальным рецептом для праздничного стола. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Координационный совет представительных органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО и Думы ХМАО. Сургут, сальников александр
Сальников рассказал рецепт азиатской закуски Фото:

Депутат Думы ХМАО Александр Сальников поделился рецептом азиатской закуски, которая по его мнению идеально подойдет к праздничному столу. Видео с рецептом блюда политик выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня блюдо юго-восточной Азии. Это отличная закуска, времени на ее приготовление необходимо немного. Очень вкусная, легкая и полезная. Уверен, что она идеально подойдет для праздничного стола», — говорится в записи к видео. Сальников так же поздравил всех женщин с праздником и пожелал тепла и нежности.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, совместно с пятиклассниками, приготовил фирменный салат от Петровича. Таким образом он исполнил желание ученицы 5 класса в рамках новогодней акции «Елка желаний».

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Депутат Думы ХМАО Александр Сальников поделился рецептом азиатской закуски, которая по его мнению идеально подойдет к праздничному столу. Видео с рецептом блюда политик выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня блюдо юго-восточной Азии. Это отличная закуска, времени на ее приготовление необходимо немного. Очень вкусная, легкая и полезная. Уверен, что она идеально подойдет для праздничного стола», — говорится в записи к видео. Сальников так же поздравил всех женщин с праздником и пожелал тепла и нежности. Ранее URA.RU сообщало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, совместно с пятиклассниками, приготовил фирменный салат от Петровича. Таким образом он исполнил желание ученицы 5 класса в рамках новогодней акции «Елка желаний».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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