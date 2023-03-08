В Перми для расширения жилплощади медведя проведут древние обряды

09 марта 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Чучело Марены сожгут в честь наступления весны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Юго-Камском конно-спортивном клубе (Пермский край) проведут обряды древних Пермян, сожгут чучело Марены, а также устроят лошадиные скачки и собачьи бега. Это только часть активностей благотворительного этно-фестиваля «Комоедица», на котором организаторы хотят собрать средства для расширения вольера медведицы Туси, живущей на территории клуба. «Праздник приурочен ко Дню весеннего равноденствия и пробуждению природы ото сна, а заодно, и к выходу медведей из спячки! В программе скачки лошадей и пони; забег Русских псовых борзых и биглей; обряды древних Пермян. Все собранные на мероприятии средства пойдут на расширение вольера для нашей медведицы Туси», — сообщает конно-спортивный клуб в соцсетях. Медведица поселилась у любителей конного спорта почти два года назад после завершения карьеры в цирке. В клубе решили приютить ставшее ненужным животное, для чего построили небольшой вольер. Теперь его требуется расширить, кроме того, в клубе мечтают построить бассейн для Туси. Фестиваль «Комоедица», на котором собираются собрать деньги для этого, состоится 19 марта.

В Юго-Камском конно-спортивном клубе (Пермский край) проведут обряды древних Пермян, сожгут чучело Марены, а также устроят лошадиные скачки и собачьи бега. Это только часть активностей благотворительного этно-фестиваля «Комоедица», на котором организаторы хотят собрать средства для расширения вольера медведицы Туси, живущей на территории клуба. «Праздник приурочен ко Дню весеннего равноденствия и пробуждению природы ото сна, а заодно, и к выходу медведей из спячки! В программе скачки лошадей и пони; забег Русских псовых борзых и биглей; обряды древних Пермян. Все собранные на мероприятии средства пойдут на расширение вольера для нашей медведицы Туси», — сообщает конно-спортивный клуб в соцсетях. Медведица поселилась у любителей конного спорта почти два года назад после завершения карьеры в цирке. В клубе решили приютить ставшее ненужным животное, для чего построили небольшой вольер. Теперь его требуется расширить, кроме того, в клубе мечтают построить бассейн для Туси. Фестиваль «Комоедица», на котором собираются собрать деньги для этого, состоится 19 марта.