Бежавший из Германии скандальный рэпер раскритиковал Ельцин Центр и лучший ресторан Екатеринбурга. Фото, видео

Рэпер Schokk остался недоволен посещением музея в Ельцин Центре и гастро-бистро «Горожане»

09 марта 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Schokk выступал в Екатеринбурге 8 марта Фото: личная страница Schokk во «ВКонакте» Рэпер Schokk, который уехал жить в Германию, а после начала СВО попросил политическое убежище в России, побывал в Екатеринбурге в рамках концертного тура. Исполнитель также посетил музей первого президента России в Ельцин Центре, Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ и лучший ресторан по версии премии WhereToEat-2022 «Горожане», но остался всем недоволен. Своими эмоциями он поделился в социальных сетях. «Во как описывают прекрасные 90-е в Ельцин Центре… Чуть не проблевался, пока читал», — заявил рэпер. На следующий день Schokk побывал в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ, где посетил выставку с картинами Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала и Василия Кандинского. По словам Schokk, он сходил в Музей архитектуры и остался разочарован. «Зашел я вот сюда, думая, что это музей ИЗО, прошелся и думаю: «Господи, как это убого, какая это посредственная выставка — распиаренные Пикассо, Дали, Шагал», — рассказал рэпер. Кроме этого, артисту не повезло и с гастрономической частью путешествия. Поклонники посоветовали ему посетить гастро-бистро «Горожане», однако и им он остался недоволен. «Спасибо за совет — „Горожане“, но надо было предупреждать, что там загнить надо! Пришел туда пешком, прогулялся и мест нет в ближайшие 40-60 минут. Первое негативное впечатление», — заявил рэпер. Позавтракать ему удалось лишь спустя два часа. Русскоязычный рэпер Дима Бамберг, более известный под псевдонимом Schokk (настоящее имя — Дмитрий Гинтер), ранее работал вместе с рэпером Oxxxymiron*, с которым был участником лейбла Vagabund. В ноябре 2022 года Schokk, будучи гражданином Германии, попросил политическое убежище в России. Как утверждал музыкант, в Германии на него завели уголовное дело из-за его публичной поддержки спецоперации на Украине. В Екатеринбурге рэпер давал концерт 8 марта. Для всех девушек вход был свободным. * Рэпер Oxxxymiron признан в РФ иноагентом Скриншот из telegram-канала рэпера Schokk Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рэпер Schokk, который уехал жить в Германию, а после начала СВО попросил политическое убежище в России, побывал в Екатеринбурге в рамках концертного тура. Исполнитель также посетил музей первого президента России в Ельцин Центре, Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ и лучший ресторан по версии премии WhereToEat-2022 «Горожане», но остался всем недоволен. Своими эмоциями он поделился в социальных сетях. «Во как описывают прекрасные 90-е в Ельцин Центре… Чуть не проблевался, пока читал», — заявил рэпер. На следующий день Schokk побывал в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ, где посетил выставку с картинами Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала и Василия Кандинского. По словам Schokk, он сходил в Музей архитектуры и остался разочарован. «Зашел я вот сюда, думая, что это музей ИЗО, прошелся и думаю: «Господи, как это убого, какая это посредственная выставка — распиаренные Пикассо, Дали, Шагал», — рассказал рэпер. Кроме этого, артисту не повезло и с гастрономической частью путешествия. Поклонники посоветовали ему посетить гастро-бистро «Горожане», однако и им он остался недоволен. «Спасибо за совет — „Горожане“, но надо было предупреждать, что там загнить надо! Пришел туда пешком, прогулялся и мест нет в ближайшие 40-60 минут. Первое негативное впечатление», — заявил рэпер. Позавтракать ему удалось лишь спустя два часа. Русскоязычный рэпер Дима Бамберг, более известный под псевдонимом Schokk (настоящее имя — Дмитрий Гинтер), ранее работал вместе с рэпером Oxxxymiron*, с которым был участником лейбла Vagabund. В ноябре 2022 года Schokk, будучи гражданином Германии, попросил политическое убежище в России. Как утверждал музыкант, в Германии на него завели уголовное дело из-за его публичной поддержки спецоперации на Украине. В Екатеринбурге рэпер давал концерт 8 марта. Для всех девушек вход был свободным. * Рэпер Oxxxymiron признан в РФ иноагентом