Рэпер Schokk сделал бесплатным вход для девушек на свой концерт в Екатеринбурге

Рэп-исполнитель Schokk (Дима Бамберг) пустит на свой екатеринбургский концерт всех девушек бесплатно. Об этом музыкант сообщил в своих соцсетях.
«У нас тут особенный анонс, концерт выпадает на 8 Марта. Мы с командой подумали, что будет круто сделать бесплатный вход для всех девушек», рассказал Бамберг в своем telegram-канале.
Schokk устроил голосование среди подписчиков своего telegram-канала, где большинство поддержало предложение сделать вход для девушек на концерт бесплатно. «Да будет так, 75% проголосовали положительно, поэтому 8 Марта в Екатеринбурге для всех девушек вход свободный», — добавил музыкант.
Екатеринбургское выступление Бамберга состоится в рамках российского тура. Мероприятие запланировано на площадке Union.
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