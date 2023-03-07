Рэпер Schokk сделал бесплатным вход для девушек на свой концерт в Екатеринбурге

Рэпер Schokk объявил бесплатный вход для девушек на свое выступление в Екатеринбурге 8 марта

08 марта 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

Концерт состоится 8 марта, поэтому вход девушкам будет свободный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рэп-исполнитель Schokk (Дима Бамберг) пустит на свой екатеринбургский концерт всех девушек бесплатно. Об этом музыкант сообщил в своих соцсетях. «У нас тут особенный анонс, концерт выпадает на 8 Марта. Мы с командой подумали, что будет круто сделать бесплатный вход для всех девушек», рассказал Бамберг в своем telegram-канале. Schokk устроил голосование среди подписчиков своего telegram-канала, где большинство поддержало предложение сделать вход для девушек на концерт бесплатно. «Да будет так, 75% проголосовали положительно, поэтому 8 Марта в Екатеринбурге для всех девушек вход свободный», — добавил музыкант. Екатеринбургское выступление Бамберга состоится в рамках российского тура. Мероприятие запланировано на площадке Union.

Рэп-исполнитель Schokk (Дима Бамберг) пустит на свой екатеринбургский концерт всех девушек бесплатно. Об этом музыкант сообщил в своих соцсетях. «У нас тут особенный анонс, концерт выпадает на 8 Марта. Мы с командой подумали, что будет круто сделать бесплатный вход для всех девушек», рассказал Бамберг в своем telegram-канале. Schokk устроил голосование среди подписчиков своего telegram-канала, где большинство поддержало предложение сделать вход для девушек на концерт бесплатно. «Да будет так, 75% проголосовали положительно, поэтому 8 Марта в Екатеринбурге для всех девушек вход свободный», — добавил музыкант. Екатеринбургское выступление Бамберга состоится в рамках российского тура. Мероприятие запланировано на площадке Union.