07 марта 2023

Рэпер Schokk сделал бесплатным вход для девушек на свой концерт в Екатеринбурге

Рэпер Schokk объявил бесплатный вход для девушек на свое выступление в Екатеринбурге 8 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт состоится 8 марта, поэтому вход девушкам будет свободный Фото:

Рэп-исполнитель Schokk (Дима Бамберг) пустит на свой екатеринбургский концерт всех девушек бесплатно. Об этом музыкант сообщил в своих соцсетях.

«У нас тут особенный анонс, концерт выпадает на 8 Марта. Мы с командой подумали, что будет круто сделать бесплатный вход для всех девушек», рассказал Бамберг в своем telegram-канале.

Schokk устроил голосование среди подписчиков своего telegram-канала, где большинство поддержало предложение сделать вход для девушек на концерт бесплатно. «Да будет так, 75% проголосовали положительно, поэтому 8 Марта в Екатеринбурге для всех девушек вход свободный», — добавил музыкант.

Екатеринбургское выступление Бамберга состоится в рамках российского тура. Мероприятие запланировано на площадке Union.

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Рэп-исполнитель Schokk (Дима Бамберг) пустит на свой екатеринбургский концерт всех девушек бесплатно. Об этом музыкант сообщил в своих соцсетях. «У нас тут особенный анонс, концерт выпадает на 8 Марта. Мы с командой подумали, что будет круто сделать бесплатный вход для всех девушек», рассказал Бамберг в своем telegram-канале. Schokk устроил голосование среди подписчиков своего telegram-канала, где большинство поддержало предложение сделать вход для девушек на концерт бесплатно. «Да будет так, 75% проголосовали положительно, поэтому 8 Марта в Екатеринбурге для всех девушек вход свободный», — добавил музыкант. Екатеринбургское выступление Бамберга состоится в рамках российского тура. Мероприятие запланировано на площадке Union.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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