Аналитики: в Перми квартиры в новостройках на треть дороже, чем на вторичном рынке

09 марта 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Разница между стоимостью квартир в пермских новостройках и во «вторичке» составляет почти 28 процентов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми разница между стоимостью квадратного метра жилья в новостройках и на вторичном рынке выросла за семь лет почти на 28 процентов. Это один из самых высоких показателей разницы в стране. Соответствующим исследованием с URA.RU поделились аналитики федерального портала «Мир квартир». «В среднем по стране новое жилье дороже „старого“ на 13,5%. Особенно заметно цена квадратного метра новостроек обгоняет цену „вторички“ в Астрахани, где первая на 65,1% больше второй. Также большой разрыв наблюдается в Новокузнецке (+52%), Челябинске (+32,2%), Краснодаре (+32,1%), Ленинградской области (+31,4%), Нижнем Тагиле (+28,7%), Казани (+28,1%) и Перми (+27,8%)», — сообщается в исследовании. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за один месяц увеличилась стоимость квартир на вторичном рынке жилья. Об этом сообщается в исследовании аналитиков консалтинговой компании SRG.

В Перми разница между стоимостью квадратного метра жилья в новостройках и на вторичном рынке выросла за семь лет почти на 28 процентов. Это один из самых высоких показателей разницы в стране. Соответствующим исследованием с URA.RU поделились аналитики федерального портала «Мир квартир». «В среднем по стране новое жилье дороже „старого“ на 13,5%. Особенно заметно цена квадратного метра новостроек обгоняет цену „вторички“ в Астрахани, где первая на 65,1% больше второй. Также большой разрыв наблюдается в Новокузнецке (+52%), Челябинске (+32,2%), Краснодаре (+32,1%), Ленинградской области (+31,4%), Нижнем Тагиле (+28,7%), Казани (+28,1%) и Перми (+27,8%)», — сообщается в исследовании. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за один месяц увеличилась стоимость квартир на вторичном рынке жилья. Об этом сообщается в исследовании аналитиков консалтинговой компании SRG.