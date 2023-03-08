08 марта 2023

Аналитики: в Перми квартиры в новостройках на треть дороже, чем на вторичном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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ВРИО губернатора Прикамья Махонин в Березниках. Пермь, новостройки, любимов микрорайон
Разница между стоимостью квартир в пермских новостройках и во «вторичке» составляет почти 28 процентов Фото:

В Перми разница между стоимостью квадратного метра жилья в новостройках и на вторичном рынке выросла за семь лет почти на 28 процентов. Это один из самых высоких показателей разницы в стране. Соответствующим исследованием с URA.RU поделились аналитики федерального портала «Мир квартир».

«В среднем по стране новое жилье дороже „старого“ на 13,5%. Особенно заметно цена квадратного метра новостроек обгоняет цену „вторички“ в Астрахани, где первая на 65,1% больше второй. Также большой разрыв наблюдается в Новокузнецке (+52%), Челябинске (+32,2%), Краснодаре (+32,1%), Ленинградской области (+31,4%), Нижнем Тагиле (+28,7%), Казани (+28,1%) и Перми (+27,8%)», — сообщается в исследовании.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за один месяц увеличилась стоимость квартир на вторичном рынке жилья. Об этом сообщается в исследовании аналитиков консалтинговой компании SRG.

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В Перми разница между стоимостью квадратного метра жилья в новостройках и на вторичном рынке выросла за семь лет почти на 28 процентов. Это один из самых высоких показателей разницы в стране. Соответствующим исследованием с URA.RU поделились аналитики федерального портала «Мир квартир». «В среднем по стране новое жилье дороже „старого“ на 13,5%. Особенно заметно цена квадратного метра новостроек обгоняет цену „вторички“ в Астрахани, где первая на 65,1% больше второй. Также большой разрыв наблюдается в Новокузнецке (+52%), Челябинске (+32,2%), Краснодаре (+32,1%), Ленинградской области (+31,4%), Нижнем Тагиле (+28,7%), Казани (+28,1%) и Перми (+27,8%)», — сообщается в исследовании. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за один месяц увеличилась стоимость квартир на вторичном рынке жилья. Об этом сообщается в исследовании аналитиков консалтинговой компании SRG.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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