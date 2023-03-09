В поселке Чапаевский Ашинского района (Челябинская область) один из частных домов накрыло снежной лавиной. Об этом рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной-службы региона.
«В поселке Чапаевский один из частных домов накрыло снежной массой с хребта Каратау, на котором в этом году объем снега набрал критическую массу и сорвался вниз. Хотя значительную часть лавины задержала защитная траншея, под снегом оказалась часть домовладения: огород, надворные постройки и задняя часть дома», — сообщили в пресс-службе.
Спасатели Усть-Катавского отряда Поисково-спасательной службы принудительно сбросили снег со скальных участков, предупредив очередные сходы лавин. Сотрудники областной службы предотвратили угрозу схода снега с вершин в Аше и Миньяре.
Спасатели спустили лишнюю снежную массу с вершин, чтобы схода лавин больше не произошло
Фото: паблик «Поисково-спасательная служба Челябинской области» в «ВКонтакте»
Спасатели в альпинистском снаряжении при помощи специально изготовленных резаков-лопат очистили хребта от лишнего снега
Фото: паблик «Поисково-спасательная служба Челябинской области» в «ВКонтакте»
В поселке Чапаевский Ашинского района (Челябинская область) один из частных домов накрыло снежной лавиной. Об этом рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной-службы региона. «В поселке Чапаевский один из частных домов накрыло снежной массой с хребта Каратау, на котором в этом году объем снега набрал критическую массу и сорвался вниз. Хотя значительную часть лавины задержала защитная траншея, под снегом оказалась часть домовладения: огород, надворные постройки и задняя часть дома», — сообщили в пресс-службе. Спасатели Усть-Катавского отряда Поисково-спасательной службы принудительно сбросили снег со скальных участков, предупредив очередные сходы лавин. Сотрудники областной службы предотвратили угрозу схода снега с вершин в Аше и Миньяре.