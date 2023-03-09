09 марта 2023

Дом в челябинском поселке накрыло снежной лавиной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Уборка снега с крыши. Тюмень, крыша, уборка снега
Под снежной массой оказался огород, надворные постройки и часть дома Фото:

В поселке Чапаевский Ашинского района (Челябинская область) один из частных домов накрыло снежной лавиной. Об этом рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной-службы региона.

«В поселке Чапаевский один из частных домов накрыло снежной массой с хребта Каратау, на котором в этом году объем снега набрал критическую массу и сорвался вниз. Хотя значительную часть лавины задержала защитная траншея, под снегом оказалась часть домовладения: огород, надворные постройки и задняя часть дома», — сообщили в пресс-службе.

Спасатели Усть-Катавского отряда Поисково-спасательной службы принудительно сбросили снег со скальных участков, предупредив очередные сходы лавин. Сотрудники областной службы предотвратили угрозу схода снега с вершин в Аше и Миньяре.

Спасатели спустили лишнюю снежную массу с вершин, чтобы схода лавин больше не произошло
Фото:
Спасатели в альпинистском снаряжении при помощи специально изготовленных резаков-лопат очистили хребта от лишнего снега
Фото:

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В поселке Чапаевский Ашинского района (Челябинская область) один из частных домов накрыло снежной лавиной. Об этом рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной-службы региона. «В поселке Чапаевский один из частных домов накрыло снежной массой с хребта Каратау, на котором в этом году объем снега набрал критическую массу и сорвался вниз. Хотя значительную часть лавины задержала защитная траншея, под снегом оказалась часть домовладения: огород, надворные постройки и задняя часть дома», — сообщили в пресс-службе. Спасатели Усть-Катавского отряда Поисково-спасательной службы принудительно сбросили снег со скальных участков, предупредив очередные сходы лавин. Сотрудники областной службы предотвратили угрозу схода снега с вершин в Аше и Миньяре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...