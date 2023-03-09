Под снежной массой оказался огород, надворные постройки и часть дома Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В поселке Чапаевский Ашинского района (Челябинская область) один из частных домов накрыло снежной лавиной. Об этом рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной-службы региона.

«В поселке Чапаевский один из частных домов накрыло снежной массой с хребта Каратау, на котором в этом году объем снега набрал критическую массу и сорвался вниз. Хотя значительную часть лавины задержала защитная траншея, под снегом оказалась часть домовладения: огород, надворные постройки и задняя часть дома», — сообщили в пресс-службе.

Спасатели Усть-Катавского отряда Поисково-спасательной службы принудительно сбросили снег со скальных участков, предупредив очередные сходы лавин. Сотрудники областной службы предотвратили угрозу схода снега с вершин в Аше и Миньяре.

Спасатели спустили лишнюю снежную массу с вершин, чтобы схода лавин больше не произошло Фото: паблик «Поисково-спасательная служба Челябинской области» в «ВКонтакте»