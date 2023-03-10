В Екатеринбурге вырос спрос на услуги клининговых компаний

11 марта 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Цена за уборку комнаты после ремонта начинается от 120 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге за год на 18% вырос спрос на услуги клининговых компаний, сравнивая данные за февраль этого года с годом ранее. Самыми популярными запросами стали чистка мягкой мебели, ковров и уборка после ремонта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». «В феврале 2023 года спрос на чистку мягкой мебели в Екатеринбурге вырос на 15%, на чистку ковров — на 143% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особой популярностью пользовалась уборка после ремонта, спрос на такую услугу в Екатеринбурге вырос на 88%», — рассказали в пресс-службе сервиса. Средняя стоимость чистки мебели будет зависть от степени загрязнения, удаление отдельных пятен обойдется минимум в 500 рублей, утверждают аналитики. При этом цена за уборку комнаты после ремонта начинается от 120 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что спрос на уборку снега частных территорий в Екатеринбурге вырос на 23% по сравнению с прошлым годом. По словам экспертов, цены на услуги заметно поднимаются в период продолжительных снегопадов, когда возрастает потребность в срочной уборке.

В Екатеринбурге за год на 18% вырос спрос на услуги клининговых компаний, сравнивая данные за февраль этого года с годом ранее. Самыми популярными запросами стали чистка мягкой мебели, ковров и уборка после ремонта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». «В феврале 2023 года спрос на чистку мягкой мебели в Екатеринбурге вырос на 15%, на чистку ковров — на 143% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особой популярностью пользовалась уборка после ремонта, спрос на такую услугу в Екатеринбурге вырос на 88%», — рассказали в пресс-службе сервиса. Средняя стоимость чистки мебели будет зависть от степени загрязнения, удаление отдельных пятен обойдется минимум в 500 рублей, утверждают аналитики. При этом цена за уборку комнаты после ремонта начинается от 120 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что спрос на уборку снега частных территорий в Екатеринбурге вырос на 23% по сравнению с прошлым годом. По словам экспертов, цены на услуги заметно поднимаются в период продолжительных снегопадов, когда возрастает потребность в срочной уборке.