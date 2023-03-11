11 марта 2023
10 марта 2023

В Тюмени ожидается солнечный день

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Уралмаша. Екатеринбург, солнце, гостиница мадрид
В Тюмень будет солнечный день без осадков Фото:

В Тюмени 12 марта синоптики прогнозируют солнечную погоду. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода». День обещает быть без осадков.

«Днем воздух будет до 0 до -4 градусов. Ветер с западного изменится на юго-западный до 3,7 метров в секунду. Вечером ожидается небольшое снижение температуры на — 5 градусов. Атмосферное давление днем повысится до 763 миллиметров ртутного столба и так продержится до ночи», — указано на официальном сайте сервиса «Яндекс Погода».

По прогнозам синоптиков, температура к вечеру понизится до -7 градусов. Ветер сменится на южный и усилится до 4,9 метров в секунду.

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В Тюмени 12 марта синоптики прогнозируют солнечную погоду. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода». День обещает быть без осадков. «Днем воздух будет до 0 до -4 градусов. Ветер с западного изменится на юго-западный до 3,7 метров в секунду. Вечером ожидается небольшое снижение температуры на — 5 градусов. Атмосферное давление днем повысится до 763 миллиметров ртутного столба и так продержится до ночи», — указано на официальном сайте сервиса «Яндекс Погода». По прогнозам синоптиков, температура к вечеру понизится до -7 градусов. Ветер сменится на южный и усилится до 4,9 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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