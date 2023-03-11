В Тюмени ожидается солнечный день

В Тюмень будет солнечный день без осадков Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени 12 марта синоптики прогнозируют солнечную погоду. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода». День обещает быть без осадков.

«Днем воздух будет до 0 до -4 градусов. Ветер с западного изменится на юго-западный до 3,7 метров в секунду. Вечером ожидается небольшое снижение температуры на — 5 градусов. Атмосферное давление днем повысится до 763 миллиметров ртутного столба и так продержится до ночи», — указано на официальном сайте сервиса «Яндекс Погода».

По прогнозам синоптиков, температура к вечеру понизится до -7 градусов. Ветер сменится на южный и усилится до 4,9 метров в секунду.