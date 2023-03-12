12 марта 2023
11 марта 2023

Свердловскую область ждет похолодание и гололед на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган , сосульки, скользкая дорога, гололед, лед
На дорогах из-за подтаявшего снега установится гололед Фото:

В Свердловской области после понедельника, 13 марта, который станет самым теплым днем недели, похолодает, и на дорогах установится гололед из-за подтаявшего снега. Об этом URA.RU сообщила главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Завтра, 13 марта, будет похолоднее, пройдут небольшие осадки — преимущественно ночью. Снежный покров, где он остался, подтает, потом подморозит. На дорогах будет гололедица», — рассказала Шепоренко.

Она отметила, что 13 марта, скорее всего, станет самым теплым днем ближайшей недели — температура может достигнуть +8 градусов. Со вторника начнутся похолодания.

Ранее синоптики сообщали о первых в регионе дождях. Они стали возможны после повышения дневной температуры до +3 градусов.

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В Свердловской области после понедельника, 13 марта, который станет самым теплым днем недели, похолодает, и на дорогах установится гололед из-за подтаявшего снега. Об этом URA.RU сообщила главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «Завтра, 13 марта, будет похолоднее, пройдут небольшие осадки — преимущественно ночью. Снежный покров, где он остался, подтает, потом подморозит. На дорогах будет гололедица», — рассказала Шепоренко. Она отметила, что 13 марта, скорее всего, станет самым теплым днем ближайшей недели — температура может достигнуть +8 градусов. Со вторника начнутся похолодания. Ранее синоптики сообщали о первых в регионе дождях. Они стали возможны после повышения дневной температуры до +3 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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