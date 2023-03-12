Свердловскую область ждет похолодание и гололед на дорогах

На дорогах из-за подтаявшего снега установится гололед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области после понедельника, 13 марта, который станет самым теплым днем недели, похолодает, и на дорогах установится гололед из-за подтаявшего снега. Об этом URA.RU сообщила главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Завтра, 13 марта, будет похолоднее, пройдут небольшие осадки — преимущественно ночью. Снежный покров, где он остался, подтает, потом подморозит. На дорогах будет гололедица», — рассказала Шепоренко.

Она отметила, что 13 марта, скорее всего, станет самым теплым днем ближайшей недели — температура может достигнуть +8 градусов. Со вторника начнутся похолодания.

Ранее синоптики сообщали о первых в регионе дождях. Они стали возможны после повышения дневной температуры до +3 градусов.