В Екатеринбурге в конце недели пройдут первые в году дожди

В Екатеринбурге два дня подряд будут идти дожди со снегом
Синоптики обещают дождливую погоду в Екатеринбурге 9 и 10 марта. Это следует из прогноза погоды на сайте Gismeteo.
«В Екатеринбурге 9 и 10 марта пройдут первые дожди после начала года. Помимо дождя в городе обещают снежные осадки», — следует из данных Gismeteo.
Ранее синоптики прогнозировали аномальное потепление в столице Урала. Дневная температура воздуха 9 марта достигнет отметки +3 градуса.
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