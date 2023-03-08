В Екатеринбурге в конце недели пройдут первые в году дожди 09 марта 2023 в 09:49 Размер текста - 17 + В Екатеринбурге два дня подряд будут идти дожди со снегом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Синоптики обещают дождливую погоду в Екатеринбурге 9 и 10 марта. Это следует из прогноза погоды на сайте Gismeteo. «В Екатеринбурге 9 и 10 марта пройдут первые дожди после начала года. Помимо дождя в городе обещают снежные осадки», — следует из данных Gismeteo. Ранее синоптики прогнозировали аномальное потепление в столице Урала. Дневная температура воздуха 9 марта достигнет отметки +3 градуса. Синоптики обещают дождливую погоду в Екатеринбурге 9 и 10 марта. Это следует из прогноза погоды на сайте Gismeteo. «В Екатеринбурге 9 и 10 марта пройдут первые дожди после начала года. Помимо дождя в городе обещают снежные осадки», — следует из данных Gismeteo. Ранее синоптики прогнозировали аномальное потепление в столице Урала. Дневная температура воздуха 9 марта достигнет отметки +3 градуса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям