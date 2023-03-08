08 марта 2023
07 марта 2023

В Екатеринбурге в конце недели пройдут первые в году дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге два дня подряд будут идти дожди со снегом Фото:

Синоптики обещают дождливую погоду в Екатеринбурге 9 и 10 марта. Это следует из прогноза погоды на сайте Gismeteo.

«В Екатеринбурге 9 и 10 марта пройдут первые дожди после начала года. Помимо дождя в городе обещают снежные осадки», — следует из данных Gismeteo.

Ранее синоптики прогнозировали аномальное потепление в столице Урала. Дневная температура воздуха 9 марта достигнет отметки +3 градуса.

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Синоптики обещают дождливую погоду в Екатеринбурге 9 и 10 марта. Это следует из прогноза погоды на сайте Gismeteo. «В Екатеринбурге 9 и 10 марта пройдут первые дожди после начала года. Помимо дождя в городе обещают снежные осадки», — следует из данных Gismeteo. Ранее синоптики прогнозировали аномальное потепление в столице Урала. Дневная температура воздуха 9 марта достигнет отметки +3 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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