Синоптики прогнозируют в ХМАО мокрый снег и дождь

На большей части ХМАО синоптики прогнозируют в ближайшие дни осадки в виде мокрого снега и дождя. Информация об этом была опубликована на сайте окружного Гидрометцентра.
«14 марта на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0,-5 °С, местами до -10 °С, днем 0,+5 °С, местами до -5 °С», — указано в сообщении Гидрометцентра.
В среду синоптики ХМАО сообщают, что в округе ожидается переменная облачность и снег. «Местами небольшой, по востоку умеренный снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -9,-14 °С, местами до -4 °С, днем 0,-5 °С, местами +1,+6 °С», — указывают синоптики.
Ранее URA.RU сообщало, что МЧС просит жителей ХМАО оставаться дома, а водителей быть предельно внимательными на дорогах. Предупреждение связано с неблагоприятными погодными условиями.
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