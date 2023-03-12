Синоптики прогнозируют в ХМАО мокрый снег и дождь

13 марта 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Температура днем опустится до -5 °С Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На большей части ХМАО синоптики прогнозируют в ближайшие дни осадки в виде мокрого снега и дождя. Информация об этом была опубликована на сайте окружного Гидрометцентра. «14 марта на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0,-5 °С, местами до -10 °С, днем 0,+5 °С, местами до -5 °С», — указано в сообщении Гидрометцентра. В среду синоптики ХМАО сообщают, что в округе ожидается переменная облачность и снег. «Местами небольшой, по востоку умеренный снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -9,-14 °С, местами до -4 °С, днем 0,-5 °С, местами +1,+6 °С», — указывают синоптики. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС просит жителей ХМАО оставаться дома, а водителей быть предельно внимательными на дорогах. Предупреждение связано с неблагоприятными погодными условиями.

На большей части ХМАО синоптики прогнозируют в ближайшие дни осадки в виде мокрого снега и дождя. Информация об этом была опубликована на сайте окружного Гидрометцентра. «14 марта на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0,-5 °С, местами до -10 °С, днем 0,+5 °С, местами до -5 °С», — указано в сообщении Гидрометцентра. В среду синоптики ХМАО сообщают, что в округе ожидается переменная облачность и снег. «Местами небольшой, по востоку умеренный снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -9,-14 °С, местами до -4 °С, днем 0,-5 °С, местами +1,+6 °С», — указывают синоптики. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС просит жителей ХМАО оставаться дома, а водителей быть предельно внимательными на дорогах. Предупреждение связано с неблагоприятными погодными условиями.