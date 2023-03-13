Свердловский экс-депутат «надо меньше питаться» возвращается в политику

Бывший депутат Гаффнер хочет выдвинуться на выборы в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург , гаффнер илья
Сам Илья Гаффнер говорит о планах выдвинуться на выборы в думу Екатеринбурга Фото:

Скандальный экс-депутат свердловского заксо Илья «надо меньше питаться» Гаффнер готовится вернуться во власть: он может занять место единоросса Алексея Коробейникова, собравшегося в сентябре стать одномандатником. По крайней мере, такой вариант сейчас предлагают губернатору Евгению Куйвашеву.

Лоббистами экс-депутата, прославившегося советом «надо меньше питаться», считаются статусный единоросс Александр Серебренников (сподвижник Ольги «Государство не просило вас рожать» Глацких) и замгубернатора Алексей Кузнецов. Гаффнер подтвердил, что планирует вернуться в политику, но более вероятным для себя видит избрание в думу Екатеринбурга самовыдвиженцем.

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Скандальный экс-депутат свердловского заксо Илья «надо меньше питаться» Гаффнер готовится вернуться во власть: он может занять место единоросса Алексея Коробейникова, собравшегося в сентябре стать одномандатником. По крайней мере, такой вариант сейчас предлагают губернатору Евгению Куйвашеву. Лоббистами экс-депутата, прославившегося советом «надо меньше питаться», считаются статусный единоросс Александр Серебренников (сподвижник Ольги «Государство не просило вас рожать» Глацких) и замгубернатора Алексей Кузнецов. Гаффнер подтвердил, что планирует вернуться в политику, но более вероятным для себя видит избрание в думу Екатеринбурга самовыдвиженцем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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