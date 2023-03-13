Свердловский экс-депутат «надо меньше питаться» возвращается в политику

Бывший депутат Гаффнер хочет выдвинуться на выборы в Свердловской области

13 марта 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Сам Илья Гаффнер говорит о планах выдвинуться на выборы в думу Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Скандальный экс-депутат свердловского заксо Илья «надо меньше питаться» Гаффнер готовится вернуться во власть: он может занять место единоросса Алексея Коробейникова, собравшегося в сентябре стать одномандатником. По крайней мере, такой вариант сейчас предлагают губернатору Евгению Куйвашеву. Лоббистами экс-депутата, прославившегося советом «надо меньше питаться», считаются статусный единоросс Александр Серебренников (сподвижник Ольги «Государство не просило вас рожать» Глацких) и замгубернатора Алексей Кузнецов. Гаффнер подтвердил, что планирует вернуться в политику, но более вероятным для себя видит избрание в думу Екатеринбурга самовыдвиженцем.

Скандальный экс-депутат свердловского заксо Илья «надо меньше питаться» Гаффнер готовится вернуться во власть: он может занять место единоросса Алексея Коробейникова, собравшегося в сентябре стать одномандатником. По крайней мере, такой вариант сейчас предлагают губернатору Евгению Куйвашеву. Лоббистами экс-депутата, прославившегося советом «надо меньше питаться», считаются статусный единоросс Александр Серебренников (сподвижник Ольги «Государство не просило вас рожать» Глацких) и замгубернатора Алексей Кузнецов. Гаффнер подтвердил, что планирует вернуться в политику, но более вероятным для себя видит избрание в думу Екатеринбурга самовыдвиженцем.