В пермском заксобрании предложили отобрать часть полномочий у муниципалитетов

Функции пермских муниципальных КСП предложили передать на уровень края

14 марта 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Александр Третьяков придумал новую реформу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Контрольно-счетная палата Пермского края может забрать себе полномочия КСП муниципального уровня. Такую идею предложил депутат законодательного собрания Пермского края Александр Третьяков на заседании комитета по развитию инфраструктуры. Обращаясь к главе КСП региона Геннадию Тушнолобову, он отметил, что такой опыт уже есть. «С учетом вашей уже сложившейся работы, с учетом тех полномочий муниципального контроля, которые переданы с Коми-округа на уровень КСП края, как вы думаете, может, есть смысл такие полномочия передать по всем муниципалитетам? И иная квалификация [у региональной КСП], и возможности КСП значительно выше», — отметил Третьяков. Тушнолобов согласился, что такая идея может быть реализована. Более того, губернатор Дмитрий Махонин не раз затрагивал эту тему. Но для реформы необходима большая подготовительная работа, отметил глава КСП края. Как ранее рассказывало URA.RU, сегодня Тушнолобов в своем докладе депутатам заострил внимание на том, что власти муниципалитетов, получая субсидии из регионального бюджета, не справляются с поставленными задачами. Более того, часто присылают в правительство недостоверные отчеты.

Контрольно-счетная палата Пермского края может забрать себе полномочия КСП муниципального уровня. Такую идею предложил депутат законодательного собрания Пермского края Александр Третьяков на заседании комитета по развитию инфраструктуры. Обращаясь к главе КСП региона Геннадию Тушнолобову, он отметил, что такой опыт уже есть. «С учетом вашей уже сложившейся работы, с учетом тех полномочий муниципального контроля, которые переданы с Коми-округа на уровень КСП края, как вы думаете, может, есть смысл такие полномочия передать по всем муниципалитетам? И иная квалификация [у региональной КСП], и возможности КСП значительно выше», — отметил Третьяков. Тушнолобов согласился, что такая идея может быть реализована. Более того, губернатор Дмитрий Махонин не раз затрагивал эту тему. Но для реформы необходима большая подготовительная работа, отметил глава КСП края. Как ранее рассказывало URA.RU, сегодня Тушнолобов в своем докладе депутатам заострил внимание на том, что власти муниципалитетов, получая субсидии из регионального бюджета, не справляются с поставленными задачами. Более того, часто присылают в правительство недостоверные отчеты.