Глава КСП Пермского края обвинил мэров в попрошайничестве

14 марта 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Геннадий Тушнолобов уверен, что муниципалитеты должны сами больше зарабатывать Фото: Сергей Русанов © URA.RU Председатель контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов обвинил руководство муниципалитетов региона в слабой работе по наполнению своих бюджетов. По его словам, власти на местах предпочитают не зарабатывать деньги, а выпрашивать различные субсидии из краевого бюджета. «Я вам один пример приведу. В прошлом году был в Пермской городской думе на утверждении бюджета. Доходную часть слушали пять минут, а может и меньше, а расходную — полтора-два часа. Доходами занимаются плохо. Для муниципалитетов это не приоритет. Позиция: „Дайте денег“. Экономика территории должна быть в приоритете, а не выбивание денег из губернатора и правительства», — заявил Тушнолобов на заседании комитета законодательного собрания по развитию инфраструктуры, где докладывал о работе КСП за 2022 год. Тушнолобов в своем докладе отметил, что, получая субсидии, муниципалитеты не достигают целей, на которые эти деньги выделяет бюджет региона. Проверка 56 соглашений о дотациях показали, что по 12 из ним местные власти направили недостоверные отчеты о результатах, а в 14 отчетах чиновники признали, что достигнуть заявленных показателей им не удалось. По словам главы КСП, множество нарушений выявлено при объединении муниципалитетов: «Там есть соглашения, кто и чего должен достигнуть, но на 90% никто ничего не достиг». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов обвинил руководство муниципалитетов региона в слабой работе по наполнению своих бюджетов. По его словам, власти на местах предпочитают не зарабатывать деньги, а выпрашивать различные субсидии из краевого бюджета. «Я вам один пример приведу. В прошлом году был в Пермской городской думе на утверждении бюджета. Доходную часть слушали пять минут, а может и меньше, а расходную — полтора-два часа. Доходами занимаются плохо. Для муниципалитетов это не приоритет. Позиция: „Дайте денег“. Экономика территории должна быть в приоритете, а не выбивание денег из губернатора и правительства», — заявил Тушнолобов на заседании комитета законодательного собрания по развитию инфраструктуры, где докладывал о работе КСП за 2022 год. Тушнолобов в своем докладе отметил, что, получая субсидии, муниципалитеты не достигают целей, на которые эти деньги выделяет бюджет региона. Проверка 56 соглашений о дотациях показали, что по 12 из ним местные власти направили недостоверные отчеты о результатах, а в 14 отчетах чиновники признали, что достигнуть заявленных показателей им не удалось. По словам главы КСП, множество нарушений выявлено при объединении муниципалитетов: «Там есть соглашения, кто и чего должен достигнуть, но на 90% никто ничего не достиг».