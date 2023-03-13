На СВО погиб доброволец из Пермского края

Похороны добровольца пройдут 15 марта
Житель Губахи (Пермский край) Александр Жуйков погиб при выполнении боевых задач на территории Украины. Об этом сообщили в администрации Губахинского городского округа в своем официальном паблике в соцсети «ВКонтакте».
«Из военкомата пришло извещение о гибели нашего земляка — Александра Жуйкова. Он ушел на фронт добровольцем», — говорится в сообщении.
Похороны Жуйкова пройдут 15 марта. Попрощаться с пермяком можно будет во дворце культуры «Северный».
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — денацификация и демилитаризация страны.
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