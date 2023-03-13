13 марта 2023

На СВО погиб доброволец из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, армия, смерть, гвоздики, похороны, поминки, солдат
Похороны добровольца пройдут 15 марта Фото:

Житель Губахи (Пермский край) Александр Жуйков погиб при выполнении боевых задач на территории Украины. Об этом сообщили в администрации Губахинского городского округа в своем официальном паблике в соцсети «ВКонтакте».

«Из военкомата пришло извещение о гибели нашего земляка — Александра Жуйкова. Он ушел на фронт добровольцем», — говорится в сообщении.

Похороны Жуйкова пройдут 15 марта. Попрощаться с пермяком можно будет во дворце культуры «Северный».

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — денацификация и демилитаризация страны.

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Житель Губахи (Пермский край) Александр Жуйков погиб при выполнении боевых задач на территории Украины. Об этом сообщили в администрации Губахинского городского округа в своем официальном паблике в соцсети «ВКонтакте». «Из военкомата пришло извещение о гибели нашего земляка — Александра Жуйкова. Он ушел на фронт добровольцем», — говорится в сообщении. Похороны Жуйкова пройдут 15 марта. Попрощаться с пермяком можно будет во дворце культуры «Северный». Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — денацификация и демилитаризация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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