Силовики дали свердловчанам план действий во время землетрясения

Свердловчане, почувствовавшие толчки от землетрясения, должны выйти на улицу, подальше от зданий. Тем, кто остался дома, стоит прижаться к несущей стене или спрятаться под стол, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«От момента, когда Вы почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний у Вас есть 15—20 секунд. Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости», — говорится в сообщении ведомства.
Там подчеркнули, что во время землетрясения ни в коем случае нельзя использовать лифт, поскольку в нем можно застрять и погибнуть. Оказавшись на улице, нужно добраться до открытого пространства, поскольку обломки от обрушившегося здания могут нанести серьезный вред здоровью. Также нужно держаться подальше от электрических проводов и сесть в машину, стоящую на открытой местности, если есть такая возможность.
В свердловском ГУ МЧС уточнили, что в некоторых ситуациях выйти из дома во время землетрясения оказывается невозможным. В таких случаях нужно оставаться у несущей внутренней стены, в углу. Также стоит держаться подальше от тяжелой мебели, которая может упасть. По возможности нужно спрятаться под стол и не подходить к окнам.
Кроме этого, спасатели предостерегли свердловчан от зажигания огня. Пламя от спичек и свечей может вызвать пожар или взрыв в случае утечки газа. Получить всю информацию по поведению во время землетрясения можно в официальном приложении для телефонов МЧС РФ.
Ранее URA.RU сообщало о землетрясении, которое произошло в регионе 9 марта. Активность подземных толчков составляла только 4,4 балла, что соответствует почти незаметному землетрясению. Однако за 2022 год сейсмическая активность в Среднеуральске и Нижнем Тагиле заметно выросла. При этом сейсмологи успокаивали свердловчан, и говорили, что ближайшее разрушительное землетрясение возможно только через пять тысяч лет.
Свердловчане, почувствовавшие толчки от землетрясения, должны выйти на улицу, подальше от зданий. Тем, кто остался дома, стоит прижаться к несущей стене или спрятаться под стол, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «От момента, когда Вы почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний у Вас есть 15—20 секунд. Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что во время землетрясения ни в коем случае нельзя использовать лифт, поскольку в нем можно застрять и погибнуть. Оказавшись на улице, нужно добраться до открытого пространства, поскольку обломки от обрушившегося здания могут нанести серьезный вред здоровью. Также нужно держаться подальше от электрических проводов и сесть в машину, стоящую на открытой местности, если есть такая возможность. В свердловском ГУ МЧС уточнили, что в некоторых ситуациях выйти из дома во время землетрясения оказывается невозможным. В таких случаях нужно оставаться у несущей внутренней стены, в углу. Также стоит держаться подальше от тяжелой мебели, которая может упасть. По возможности нужно спрятаться под стол и не подходить к окнам. Кроме этого, спасатели предостерегли свердловчан от зажигания огня. Пламя от спичек и свечей может вызвать пожар или взрыв в случае утечки газа. Получить всю информацию по поведению во время землетрясения можно в официальном приложении для телефонов МЧС РФ. Ранее URA.RU сообщало о землетрясении, которое произошло в регионе 9 марта. Активность подземных толчков составляла только 4,4 балла, что соответствует почти незаметному землетрясению. Однако за 2022 год сейсмическая активность в Среднеуральске и Нижнем Тагиле заметно выросла. При этом сейсмологи успокаивали свердловчан, и говорили, что ближайшее разрушительное землетрясение возможно только через пять тысяч лет.