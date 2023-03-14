Силовики дали свердловчанам план действий во время землетрясения

Силовики попросили свердловчан при землетрясении выбежать из дома или спрятаться под столом
© Служба новостей «URA.RU»
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Львы в сквере оперного театра. Екатеринбург, обломки, руины
Во время землетрясения людей может зацепить обломками разрушенных зданий, сообщили спасатели Фото:

Свердловчане, почувствовавшие толчки от землетрясения, должны выйти на улицу, подальше от зданий. Тем, кто остался дома, стоит прижаться к несущей стене или спрятаться под стол, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«От момента, когда Вы почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний у Вас есть 15—20 секунд. Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости», — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что во время землетрясения ни в коем случае нельзя использовать лифт, поскольку в нем можно застрять и погибнуть. Оказавшись на улице, нужно добраться до открытого пространства, поскольку обломки от обрушившегося здания могут нанести серьезный вред здоровью. Также нужно держаться подальше от электрических проводов и сесть в машину, стоящую на открытой местности, если есть такая возможность.

В свердловском ГУ МЧС уточнили, что в некоторых ситуациях выйти из дома во время землетрясения оказывается невозможным. В таких случаях нужно оставаться у несущей внутренней стены, в углу. Также стоит держаться подальше от тяжелой мебели, которая может упасть. По возможности нужно спрятаться под стол и не подходить к окнам.

Кроме этого, спасатели предостерегли свердловчан от зажигания огня. Пламя от спичек и свечей может вызвать пожар или взрыв в случае утечки газа. Получить всю информацию по поведению во время землетрясения можно в официальном приложении для телефонов МЧС РФ.

Ранее URA.RU сообщало о землетрясении, которое произошло в регионе 9 марта. Активность подземных толчков составляла только 4,4 балла, что соответствует почти незаметному землетрясению. Однако за 2022 год сейсмическая активность в Среднеуральске и Нижнем Тагиле заметно выросла. При этом сейсмологи успокаивали свердловчан, и говорили, что ближайшее разрушительное землетрясение возможно только через пять тысяч лет.

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Свердловчане, почувствовавшие толчки от землетрясения, должны выйти на улицу, подальше от зданий. Тем, кто остался дома, стоит прижаться к несущей стене или спрятаться под стол, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «От момента, когда Вы почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний у Вас есть 15—20 секунд. Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что во время землетрясения ни в коем случае нельзя использовать лифт, поскольку в нем можно застрять и погибнуть. Оказавшись на улице, нужно добраться до открытого пространства, поскольку обломки от обрушившегося здания могут нанести серьезный вред здоровью. Также нужно держаться подальше от электрических проводов и сесть в машину, стоящую на открытой местности, если есть такая возможность. В свердловском ГУ МЧС уточнили, что в некоторых ситуациях выйти из дома во время землетрясения оказывается невозможным. В таких случаях нужно оставаться у несущей внутренней стены, в углу. Также стоит держаться подальше от тяжелой мебели, которая может упасть. По возможности нужно спрятаться под стол и не подходить к окнам. Кроме этого, спасатели предостерегли свердловчан от зажигания огня. Пламя от спичек и свечей может вызвать пожар или взрыв в случае утечки газа. Получить всю информацию по поведению во время землетрясения можно в официальном приложении для телефонов МЧС РФ. Ранее URA.RU сообщало о землетрясении, которое произошло в регионе 9 марта. Активность подземных толчков составляла только 4,4 балла, что соответствует почти незаметному землетрясению. Однако за 2022 год сейсмическая активность в Среднеуральске и Нижнем Тагиле заметно выросла. При этом сейсмологи успокаивали свердловчан, и говорили, что ближайшее разрушительное землетрясение возможно только через пять тысяч лет.
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