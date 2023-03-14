Силовики дали свердловчанам план действий во время землетрясения

Силовики попросили свердловчан при землетрясении выбежать из дома или спрятаться под столом

14 марта 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Во время землетрясения людей может зацепить обломками разрушенных зданий, сообщили спасатели Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Свердловчане, почувствовавшие толчки от землетрясения, должны выйти на улицу, подальше от зданий. Тем, кто остался дома, стоит прижаться к несущей стене или спрятаться под стол, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «От момента, когда Вы почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний у Вас есть 15—20 секунд. Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что во время землетрясения ни в коем случае нельзя использовать лифт, поскольку в нем можно застрять и погибнуть. Оказавшись на улице, нужно добраться до открытого пространства, поскольку обломки от обрушившегося здания могут нанести серьезный вред здоровью. Также нужно держаться подальше от электрических проводов и сесть в машину, стоящую на открытой местности, если есть такая возможность. В свердловском ГУ МЧС уточнили, что в некоторых ситуациях выйти из дома во время землетрясения оказывается невозможным. В таких случаях нужно оставаться у несущей внутренней стены, в углу. Также стоит держаться подальше от тяжелой мебели, которая может упасть. По возможности нужно спрятаться под стол и не подходить к окнам. Кроме этого, спасатели предостерегли свердловчан от зажигания огня. Пламя от спичек и свечей может вызвать пожар или взрыв в случае утечки газа. Получить всю информацию по поведению во время землетрясения можно в официальном приложении для телефонов МЧС РФ. Ранее URA.RU сообщало о землетрясении, которое произошло в регионе 9 марта. Активность подземных толчков составляла только 4,4 балла, что соответствует почти незаметному землетрясению. Однако за 2022 год сейсмическая активность в Среднеуральске и Нижнем Тагиле заметно выросла. При этом сейсмологи успокаивали свердловчан, и говорили, что ближайшее разрушительное землетрясение возможно только через пять тысяч лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчане, почувствовавшие толчки от землетрясения, должны выйти на улицу, подальше от зданий. Тем, кто остался дома, стоит прижаться к несущей стене или спрятаться под стол, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «От момента, когда Вы почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний у Вас есть 15—20 секунд. Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что во время землетрясения ни в коем случае нельзя использовать лифт, поскольку в нем можно застрять и погибнуть. Оказавшись на улице, нужно добраться до открытого пространства, поскольку обломки от обрушившегося здания могут нанести серьезный вред здоровью. Также нужно держаться подальше от электрических проводов и сесть в машину, стоящую на открытой местности, если есть такая возможность. В свердловском ГУ МЧС уточнили, что в некоторых ситуациях выйти из дома во время землетрясения оказывается невозможным. В таких случаях нужно оставаться у несущей внутренней стены, в углу. Также стоит держаться подальше от тяжелой мебели, которая может упасть. По возможности нужно спрятаться под стол и не подходить к окнам. Кроме этого, спасатели предостерегли свердловчан от зажигания огня. Пламя от спичек и свечей может вызвать пожар или взрыв в случае утечки газа. Получить всю информацию по поведению во время землетрясения можно в официальном приложении для телефонов МЧС РФ. Ранее URA.RU сообщало о землетрясении, которое произошло в регионе 9 марта. Активность подземных толчков составляла только 4,4 балла, что соответствует почти незаметному землетрясению. Однако за 2022 год сейсмическая активность в Среднеуральске и Нижнем Тагиле заметно выросла. При этом сейсмологи успокаивали свердловчан, и говорили, что ближайшее разрушительное землетрясение возможно только через пять тысяч лет.