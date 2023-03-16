Тагильчанка рассказала, почему детям в России лучше, чем в Германии

Тагильчанка сравнила условия жизни детей в России и Германии

17 марта 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

На Урале дочка Светланы наслаждалась свободой и играми со сверстниками (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В России дети в отличие от Германии могут свободно гулять и играть на детских площадках, их никто не унижает и они имеют трехразовое питание в школах. Об этих и других отличиях стран рассказала уроженка Нижнего Тагила, которая прожила в ФРГ 24 года и в ближайшее время возвращается с семьей на родину. «В России свободнее. Моя дочь могла выйти в любой момент погулять с детьми, каталась на горках, бегала, играла — здесь в Германии такого нет. Из-за большого количества мигрантов и напряженной криминальной обстановки игровые площадки вообще опустели, на них в буквальном смысле нет ни души. А если кто-то и решится пойти гулять, то ребенка одного не отпустят, с ним приходится идти родителю», — рассказала Светлана. Она уехала в Германию из Нижнего Тагила в 1999 году, когда вышла замуж за русского немца. У женщины трое детей, и она хочет вернуться на родину. В конце прошлого года семья пыталась переехать в Россию, но после двух месяцев пребывания на территории Свердловской области так и не сумела оформить документы. URA.RU рассказывало ее историю в своем материале. Новость по теме Свердловчанка рассказала об издевательствах над русскими в Германии Женщина была вынуждена вернуться в Германию и сейчас вновь готовит документы. Свои планы о переезде в Россию она держит в строжайшем секрете. «Даже рот страшно открыть и сказать немцам, что ты хочешь выехать, потому что несовершеннолетний ребенок — могут в любой момент прийти органы опеки и забрать. По их мнению, я не имею права вывезти своего ребенка — он не мой, он государственный», — продолжает Светлана. По ее словам, после двух месяцев пребывания на Урале и учебы в русской школе ее дочь, которая родилась и росла в Германии, со слезами возвращалась в Европу. «Дочке понравилось в русской школе, она говорит, читает по-русски и не хотела возвращаться назад, плакала. В Германии мы столкнулись с дискриминацией, нас называли „русскими свиньями“, а тут ее никто не оскорблял, не обижал. У вас в школах питание трехразовое, есть охрана, металлоискатели. В Германии такого вообще нет: приходи и бери кого хочешь», — сравнивает тагильчанка. Тенденция к массовому переезду граждан Европы в Россию сложилась в 2022 году. Среди основных причин — дискриминация по политическим мотивам или национальной принадлежности, засилье пропаганды ЛГБТ и разгул мигрантов. Как объяснял URA.RU один из переехавших немцев, «люди едут в Россию из-за правды». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России дети в отличие от Германии могут свободно гулять и играть на детских площадках, их никто не унижает и они имеют трехразовое питание в школах. Об этих и других отличиях стран рассказала уроженка Нижнего Тагила, которая прожила в ФРГ 24 года и в ближайшее время возвращается с семьей на родину. «В России свободнее. Моя дочь могла выйти в любой момент погулять с детьми, каталась на горках, бегала, играла — здесь в Германии такого нет. Из-за большого количества мигрантов и напряженной криминальной обстановки игровые площадки вообще опустели, на них в буквальном смысле нет ни души. А если кто-то и решится пойти гулять, то ребенка одного не отпустят, с ним приходится идти родителю», — рассказала Светлана. Она уехала в Германию из Нижнего Тагила в 1999 году, когда вышла замуж за русского немца. У женщины трое детей, и она хочет вернуться на родину. В конце прошлого года семья пыталась переехать в Россию, но после двух месяцев пребывания на территории Свердловской области так и не сумела оформить документы. URA.RU рассказывало ее историю в своем материале. Женщина была вынуждена вернуться в Германию и сейчас вновь готовит документы. Свои планы о переезде в Россию она держит в строжайшем секрете. «Даже рот страшно открыть и сказать немцам, что ты хочешь выехать, потому что несовершеннолетний ребенок — могут в любой момент прийти органы опеки и забрать. По их мнению, я не имею права вывезти своего ребенка — он не мой, он государственный», — продолжает Светлана. По ее словам, после двух месяцев пребывания на Урале и учебы в русской школе ее дочь, которая родилась и росла в Германии, со слезами возвращалась в Европу. «Дочке понравилось в русской школе, она говорит, читает по-русски и не хотела возвращаться назад, плакала. В Германии мы столкнулись с дискриминацией, нас называли „русскими свиньями“, а тут ее никто не оскорблял, не обижал. У вас в школах питание трехразовое, есть охрана, металлоискатели. В Германии такого вообще нет: приходи и бери кого хочешь», — сравнивает тагильчанка. Тенденция к массовому переезду граждан Европы в Россию сложилась в 2022 году. Среди основных причин — дискриминация по политическим мотивам или национальной принадлежности, засилье пропаганды ЛГБТ и разгул мигрантов. Как объяснял URA.RU один из переехавших немцев, «люди едут в Россию из-за правды».