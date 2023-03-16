США готовят контрнаступление на Украине под руководством НАТО

17 марта 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

Флориан Филиппо считает, что у США есть план контрнаступления этой весной Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Вашингтона есть план по контрнаступлению (встречное, ответное наступление, — прим. ред.) совместно с Украиной на Россию этой весной. Об этом сообщил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «У американцев есть план по началу контрнаступления этой весной. Как известно от информированных лиц, грядет большое контрнаступление, организуемое американцами, НАТО. Я думаю, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все», — сказал Филиппо в интервью РИА Новости. Он отметил, что если представители Франции знают об этом контрнаступлении, они не должны участвовать в нем, иначе это может превратиться в мировую войну. Ранее экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ готовят контрнаступление. По его словам, сейчас украинские пилоты проходят обучение на самолетах западного образца, однако вопрос передачи воздушного судна в достаточном количестве займет длительное время. «Решающим моментом будет решение о поставках к ним ракет большой дальности класса воздух-воздух и воздух-земля», — отметил он. В материале американского издания Politico отмечалось, что наступление ВСУ на освобожденные российские территории ожидается в мае 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У Вашингтона есть план по контрнаступлению (встречное, ответное наступление, — прим. ред.) совместно с Украиной на Россию этой весной. Об этом сообщил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «У американцев есть план по началу контрнаступления этой весной. Как известно от информированных лиц, грядет большое контрнаступление, организуемое американцами, НАТО. Я думаю, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все», — сказал Филиппо в интервью РИА Новости. Он отметил, что если представители Франции знают об этом контрнаступлении, они не должны участвовать в нем, иначе это может превратиться в мировую войну. Ранее экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ готовят контрнаступление. По его словам, сейчас украинские пилоты проходят обучение на самолетах западного образца, однако вопрос передачи воздушного судна в достаточном количестве займет длительное время. «Решающим моментом будет решение о поставках к ним ракет большой дальности класса воздух-воздух и воздух-земля», — отметил он. В материале американского издания Politico отмечалось, что наступление ВСУ на освобожденные российские территории ожидается в мае 2023 года.