16 марта 2023

Мэр челябинского города приехал в госпиталь к раненому на СВО другу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск
Мэр Трехгорного Громенко навестил добровольца СВО в госпитале Фото:

Глава Трехгорного Челябинской области Данил Громенко в Москве навестил раненого на СВО депутата Олега Белякова. О своем визите к другу глава рассказал в социальных сетях.

«Сегодня с утра работаем в Москве на Форуме городов атомной отрасли, а вчера встретились с земляком — депутатом Олегом Беляковым, моим другом детства. Он ушел в зону СВО добровольцем, в феврале получил ранение. Сейчас проходит лечение в московском госпитале. Идет на поправку, настрой боевой», — сообщил Громенко в своем telegram-канале.

Беляков рассказал ему, что происходит на фронте, о проблемах, с которыми сталкиваются бойцы, и чего им не хватает. Громенко упомянул о своей давней дружбе с Беляковым. Они вместе проходили школьную военную подготовку и мечтали стать военными. По словам Громенко, депутат имеет боевой опыт и вызвался добровольцем не раздумывая.

Громенко встретился с Беляковым в госпитале в Москве
Громенко (слева) встретился с Беляковым (в центре) в госпитале в Москве
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Глава Трехгорного Челябинской области Данил Громенко в Москве навестил раненого на СВО депутата Олега Белякова. О своем визите к другу глава рассказал в социальных сетях. «Сегодня с утра работаем в Москве на Форуме городов атомной отрасли, а вчера встретились с земляком — депутатом Олегом Беляковым, моим другом детства. Он ушел в зону СВО добровольцем, в феврале получил ранение. Сейчас проходит лечение в московском госпитале. Идет на поправку, настрой боевой», — сообщил Громенко в своем telegram-канале. Беляков рассказал ему, что происходит на фронте, о проблемах, с которыми сталкиваются бойцы, и чего им не хватает. Громенко упомянул о своей давней дружбе с Беляковым. Они вместе проходили школьную военную подготовку и мечтали стать военными. По словам Громенко, депутат имеет боевой опыт и вызвался добровольцем не раздумывая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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