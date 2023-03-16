Мэр Трехгорного Громенко навестил добровольца СВО в госпитале Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Трехгорного Челябинской области Данил Громенко в Москве навестил раненого на СВО депутата Олега Белякова. О своем визите к другу глава рассказал в социальных сетях.

«Сегодня с утра работаем в Москве на Форуме городов атомной отрасли, а вчера встретились с земляком — депутатом Олегом Беляковым, моим другом детства. Он ушел в зону СВО добровольцем, в феврале получил ранение. Сейчас проходит лечение в московском госпитале. Идет на поправку, настрой боевой», — сообщил Громенко в своем telegram-канале.

Беляков рассказал ему, что происходит на фронте, о проблемах, с которыми сталкиваются бойцы, и чего им не хватает. Громенко упомянул о своей давней дружбе с Беляковым. Они вместе проходили школьную военную подготовку и мечтали стать военными. По словам Громенко, депутат имеет боевой опыт и вызвался добровольцем не раздумывая.