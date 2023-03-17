На свердловской трассе автобус с 16 пассажирами попал в аварию

18 марта 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на трассе Екатеринбург-Серов днем 18 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Екатеринбург-Серов 18 марта микроавтобус с 16-ю пассажирами попал в аварию. В общественный транспорт влетел автомобиль Toyota Voxy, которым управлял 52-летний мужчина, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительной информации, водитель иномарки неожиданно выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус. В автобусе находились 16 пассажиров и водитель», — говорится в сообщении. В ДТП пострадали трое пассажиров. Их доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение во избежания заторов на дороге. «По данному инциденту сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.

На трассе Екатеринбург-Серов 18 марта микроавтобус с 16-ю пассажирами попал в аварию. В общественный транспорт влетел автомобиль Toyota Voxy, которым управлял 52-летний мужчина, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительной информации, водитель иномарки неожиданно выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус. В автобусе находились 16 пассажиров и водитель», — говорится в сообщении. В ДТП пострадали трое пассажиров. Их доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение во избежания заторов на дороге. «По данному инциденту сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.