Слуцкий: вмешательство Польши в СВО приведет к началу Третьей мировой войны

Прямое вмешательство Польши в спецоперацию РФ на Украине может привести к началу Третьей мировой войны. С таким заявлением выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Прямое участие Польши в украинском конфликте, неважно — при поражении Киева или до его капитуляции — будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны. Истина, которую не могут не понимать в столицах стран-членов Альянса», — написал Слуцкий в своем telegram-канале, прокомментировав слова польского дипломата Яна Росцишевского о вступлении Варшавы в конфликт с Россией после проигрыша Украины.
По словам политика, подобная перспектива Польшу не привлекает. Он осудил посла Росцишевского, заявив, что тот превысил свои полномочия и подтолкнул Запад к самоубийству.
Ранее польский дипломат заявил, что Варшава вступит в конфликт с Россией после капитуляции Украины. По словам посла, украинский кризис предполагает борьбу за западные ценности, которые важно отстоять. Однако позднее посольство Польши во Франции опровергло слова дипломата, заявив, что это было лишь предупреждением о возможных последствиях.
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Прямое вмешательство Польши в спецоперацию РФ на Украине может привести к началу Третьей мировой войны. С таким заявлением выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Прямое участие Польши в украинском конфликте, неважно — при поражении Киева или до его капитуляции — будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны. Истина, которую не могут не понимать в столицах стран-членов Альянса», — написал Слуцкий в своем telegram-канале, прокомментировав слова польского дипломата Яна Росцишевского о вступлении Варшавы в конфликт с Россией после проигрыша Украины. По словам политика, подобная перспектива Польшу не привлекает. Он осудил посла Росцишевского, заявив, что тот превысил свои полномочия и подтолкнул Запад к самоубийству. Ранее польский дипломат заявил, что Варшава вступит в конфликт с Россией после капитуляции Украины. По словам посла, украинский кризис предполагает борьбу за западные ценности, которые важно отстоять. Однако позднее посольство Польши во Франции опровергло слова дипломата, заявив, что это было лишь предупреждением о возможных последствиях.