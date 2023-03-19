Посольство Польши опровергло заявление о планах напасть на Россию

Прямого заявления об участии Польши в конфликте между Россией и Украиной не было, это лишь предупреждения о возможных последствиях. Об этом сообщили в посольстве Польши во Франции.
«Не было никакого объявления о прямом участии Польши в конфликте. Только предупреждение о последствиях, к которым может привести поражение Украины — возможность России атаковать или вовлечь в конфликт страны Балтии и Польшу», — передает слова посольства Польши во Франции
Ранее URA.RU передавало слова польского дипломата Росцишевского, что Польша вступит в конфликт с Россией, если Украина проиграет на поле боя с Москвой. По мнению российского политолога Сергея Маркова, такое заявление — это свидетельство глупости и «постоянной истерики». При этом депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что властям Польши не стоит «играть с огнем», делая такие заявления.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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