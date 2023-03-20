Связи помогли пермскому вице-премьеру Сергею Никифорову избежать уголовного преследования

Сергею Никифорову якобы помогли в «Ростехе» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Вице-премьер Пермского края Сергей Никифоров не будет фигурантом уголовного дела по мошенничеству с закупками медоборудования. Инсайдер в политэлитах говорит, что, скорее всего, Никифоров, который ранее работал в «Пермских моторах» (входит в ОМК), воспользовался связями в ГК «Ростех».

«Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который выстроил хорошие отношения с силовиками, заступиться за чиновника в этой истории не мог. Он сам был недоволен работой вице-премьера. Вероятно, свою роль сыграли связи Никифорова в „Ростехе“», — говорит инсайдер.

На внутренних совещаниях Махонин в последнее время часто критиковал работу Никифорова. У него были претензии к состоянию медицины в территориях. Обсуждалось даже увольнение, в том числе, на фоне уголовного дела. Источник в политэлитах рассказывает, что сейчас этой темы нет в повестке. Никифоров продолжает работу.

Сергей Никифоров приехал в Пермь из Крыма, где был советником экс-губернатора Дмитрия Овсянникова. Считается, что Овсянников имеет тесные связи с «Ростехом». URA.RU направило запрос в пресс-службы СУ СК РФ по Пермскому краю, ГК «Ростех» и регионального правительства. На момент публикации ответ не был получен.