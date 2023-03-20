Свердловское ОТВ покинул соратник Тунгусова

Из свердловской телекомпании ОТВ уволился продюсер Дмитрий Катаржин, которого называют соратником бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. Об этом URA.RU сообщил источник и кратко подтвердила руководитель компании Элеонора Расулова.
«Дмитрий не работает, уволился недавно по собственному желанию», — сказала Расулова. О новом месте работы Дмитрия Катаржина наверняка неизвестно, однако источник URA.RU сообщает, что он займется пиаром одной крупной строительной компании. За комментарием агентство обратилось к самому Катаржину, однако он не ответил на звонок.
До прихода на ОТВ Катаржин возглавлял свердловский Информационно-аналитический центр, который отвечает за финансирование PR-проектов областной власти. В октябре 2022-го в структуре начались масштабные изменения, и управленец покинул пост. Катаржина сменила пиарщица Юлия Вершецкая, прежде работавшая в правительстве.
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