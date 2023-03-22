Мэр пермского города встревожен из-за федерального закона

В Пермском крае глава Осы Григорьев выступил против закона о госзакупках

Алексей Григорьев против опасной экономии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Осы в Пермском крае Алексей Григорьев опасается за качество работ по укреплению берега реки Кама, на которой стоит город. Подряд выиграл предприниматель, который снизил цену на 35%. Мэр не уверен, что за такие деньги бизнесмен сможет выполнить все работы, и во всем винит федеральное законодательство.

«Лично у меня, как у главы, вызывает опасение, насколько качественно за такие деньги данный подрядчик выполнит работы. К сожалению, все это издержки 44 Федерального закона, когда при проведении аукциона одним из основных условий является цена. Аукцион выигрывает тот, кто предложит минимальную цену», — пишет Григорьев в соцсетях.

К посту мэр прикрепил фото местного краеведческого музея, который стоит на берегу Камы, а в случае размыва берега может пострадать. Ранее URA.RU рассказывало, что Григорьев жаловался на нехватку денег в бюджете города, власти Осы также просили жителей заплатить налог в местный бюджет, а не в краевую казну.