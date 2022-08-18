Мэр пермского города выбирает между дорогами и детьми-инвалидами. «Катастрофически не хватает денег»

19 августа 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

В казне Осы денег кот наплакал Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На нехватку денег в местном бюджете пожаловался глава Осинского городского округа Алексей Григорьев. По его словам, чтобы закрыть все потребности территории необходимо более четырех млрд рублей, которых в казне нет. Поэтому приходится отказываться от важных статьей расходов. «Пришлось выбирать между выделением недостающих средств на содержание дорог, детских площадок и обеспечением питания детей с ОВЗ. Конечно, выбрали кормить детей! Беспокоит, что их последнее время в округе становится все больше», — пишет Григорьев в соцсети «ВКонтакте». Он также сообщил, что пришлось сократить бюджет на ремонт учреждений социальной сферы, так как деньги нужны на строительство водопровода в деревне Мазунино. В условиях ограниченности средств, мэр призвал жителей участвовать в публичных слушаниях по бюджету, чтобы что вместе расставлять приоритеты.

На нехватку денег в местном бюджете пожаловался глава Осинского городского округа Алексей Григорьев. По его словам, чтобы закрыть все потребности территории необходимо более четырех млрд рублей, которых в казне нет. Поэтому приходится отказываться от важных статьей расходов. «Пришлось выбирать между выделением недостающих средств на содержание дорог, детских площадок и обеспечением питания детей с ОВЗ. Конечно, выбрали кормить детей! Беспокоит, что их последнее время в округе становится все больше», — пишет Григорьев в соцсети «ВКонтакте». Он также сообщил, что пришлось сократить бюджет на ремонт учреждений социальной сферы, так как деньги нужны на строительство водопровода в деревне Мазунино. В условиях ограниченности средств, мэр призвал жителей участвовать в публичных слушаниях по бюджету, чтобы что вместе расставлять приоритеты.