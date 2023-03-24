Минпромторг высказался о судьбе «Леруа Мерлен» после продажи бизнеса в РФ

Сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» после передачи ее локальному менеджменту сохранит рабочие места и продолжит развитие, открывая новые магазины. Об этом рассказал статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
«Подчеркну, что сеть после передачи ее локальному менеджменту не только продолжит работать и сохранит весь персонал, но и планирует открывать новые магазины», — передает слова Евтухова РИА Новости. Он добавил, что французская группа ADEO приняла правильное решение о передаче собственных активов в России под управление локальному менеджменту. В Минпромторге будут оказывать всевозможную помощь российскому менеджменту в управлении сетью «Леруа Мерлен», заключил Евтухов.
Ранее стало известно о продаже группой ADEO своих активов в России. Принадлежащая группе сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» будет передана под управление локального менеджмента.
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