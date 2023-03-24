Минпромторг высказался о судьбе «Леруа Мерлен» после продажи бизнеса в РФ Замминистра Минпромторга Евтухов: «Леруа Мерлен» сохранит своих сотрудников и будет открывать новые магазины 24 марта 2023 в 19:44 Размер текста - 17 + «Леруа Мерлен» продолжит развитие под руководством российского менеджмента, заявил Виктор Евтухов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» после передачи ее локальному менеджменту сохранит рабочие места и продолжит развитие, открывая новые магазины. Об этом рассказал статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «Подчеркну, что сеть после передачи ее локальному менеджменту не только продолжит работать и сохранит весь персонал, но и планирует открывать новые магазины», — передает слова Евтухова РИА Новости. Он добавил, что французская группа ADEO приняла правильное решение о передаче собственных активов в России под управление локальному менеджменту. В Минпромторге будут оказывать всевозможную помощь российскому менеджменту в управлении сетью «Леруа Мерлен», заключил Евтухов. Ранее стало известно о продаже группой ADEO своих активов в России. Принадлежащая группе сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» будет передана под управление локального менеджмента. Сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» после передачи ее локальному менеджменту сохранит рабочие места и продолжит развитие, открывая новые магазины. Об этом рассказал статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «Подчеркну, что сеть после передачи ее локальному менеджменту не только продолжит работать и сохранит весь персонал, но и планирует открывать новые магазины», — передает слова Евтухова РИА Новости. Он добавил, что французская группа ADEO приняла правильное решение о передаче собственных активов в России под управление локальному менеджменту. В Минпромторге будут оказывать всевозможную помощь российскому менеджменту в управлении сетью «Леруа Мерлен», заключил Евтухов. Ранее стало известно о продаже группой ADEO своих активов в России. Принадлежащая группе сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» будет передана под управление локального менеджмента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям