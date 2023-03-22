Сеть «Леруа Мерлен» откроет новый гипермаркет в Магнитогорске

22 марта 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

«Леруа Мерлен» откроется на проспекте Ленина на территории парка «Победа» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, сеть «Леруа Мерлен» откроет новый гипермаркет, где можно будет приобрести товары для строительства и ремонта. Магазин появится на проспекте Ленина на территории парка «Победа». Проект строительства был одобрен госэкспертизой, говорится на сайте госреестра. «Положительное заключение получил объект капитального строительства — торговый центр „Леруа Мерлен“. Здание расположено по адресу: город Магнитогорск, район Правобережный, площадь Победы, территория парка „Победы“, пр. Ленина, 85/2,» — сообщается на сайте Единого государственного реестра. Согласно документации, кадастровая стоимость земельного участка под объект, включая парковочные места составляет 115 млн 531 тысячу рублей. Участок под зданием предназначен под строительство торговых комплексов. Площадь земель — 49 тысяч 842 квадратных метров. Застройщиком является ООО «Управление Активами город Магнитогорск». Согласно сервису «Сбис», компанией владеет Евгений Рожков, который также является учредителем фирм ООО «Большеология» (Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев), ООО «Гермес» (услуги туристических агентств) и ООО «Амоэнерго» (подготовка строительного участка, разборка и снос зданий). Земли предназначены под строительство торговых комплексов Фото: публичная кадастровая карта г. Челябинск Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, сеть «Леруа Мерлен» откроет новый гипермаркет, где можно будет приобрести товары для строительства и ремонта. Магазин появится на проспекте Ленина на территории парка «Победа». Проект строительства был одобрен госэкспертизой, говорится на сайте госреестра. «Положительное заключение получил объект капитального строительства — торговый центр „Леруа Мерлен“. Здание расположено по адресу: город Магнитогорск, район Правобережный, площадь Победы, территория парка „Победы“, пр. Ленина, 85/2,» — сообщается на сайте Единого государственного реестра. Согласно документации, кадастровая стоимость земельного участка под объект, включая парковочные места составляет 115 млн 531 тысячу рублей. Участок под зданием предназначен под строительство торговых комплексов. Площадь земель — 49 тысяч 842 квадратных метров. Застройщиком является ООО «Управление Активами город Магнитогорск». Согласно сервису «Сбис», компанией владеет Евгений Рожков, который также является учредителем фирм ООО «Большеология» (Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев), ООО «Гермес» (услуги туристических агентств) и ООО «Амоэнерго» (подготовка строительного участка, разборка и снос зданий).