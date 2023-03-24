Мужчина схватил собаку ребенка за горло, чем довел его до слез Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) местный житель чуть не задушил маленькую собаку на глазах у хозяйки и ее ребенка. Видео с происшествием выложили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Тюмень».

«Он схватил питомца за шею и наехал на хозяйку за то, что та выгуливала его без намордника. Говорит, все из-за страха его ребенка», — написали в паблике. В итоге перепугал хозяйку и ее ребенка, который громко плакал и просил отпустить собачку.

В конце февраля этого года правительство Тюменской области приняло новые правила по выгулу собак. С того момента питомцы обязаны быть в наморднике до прихода на специальную площадку, однако правило относится к животным выше 20 сантиметров. Также запрещено выгуливать крупных собак детям до 14 лет.