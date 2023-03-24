Роспотребнадзор ХМАО из-за весеннего паводка взял под контроль качество воды

Роспотребнадзор ХМАО готовится к весеннему паводку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и Пыть-Яхе из-за теплой погоды, таяния снега и предстоящего паводка усилен санитарно-эпидемиологический мониторинг. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

«Направлены предложения о проведении дополнительных и неотложных санитарно-противоэпидемических (профилактических) в период весенне-летнего половодья: по обеспечению достаточным количеством реагентов и обеззараживающих средств, исходя из суточного расходования, неукоснительному соблюдению технологии водоподготовки и водоочистки; осуществлению производственного контроля за качеством питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящих сетях с учетом паводковой ситуации; проработке альтернативных вариантов водообеспечения — автомашинами и питьевыми цистернами для подвозки ее населению», — сообщается на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре отмечают, что предложения направлены в администрации, а также руководителям предприятий и ресурсоснабжающих компаний.

Муниципалитеты должны иметь запас дезинфицирующих средств. При необходимости в указанных территориях будут развернуты пункты временного размещения жителей. Специалисты территориальных отделов Роспотребнадзора контролируют проведение профилактических мероприятий.

Ранее URA.RU писало, что из-за теплой погоды во дворах Урая, Нефтеюганска и других городов ХМАО появились огромные лужи. Местные жители жалуются на них в соцсетях.