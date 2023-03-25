В Екатеринбурге обокрали благотворительный фонд. Фото

26 марта 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Грабители срезали замки и обокрали строящееся помещение благотворительного фонда Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге неизвестные обокрали строящееся помещение благотворительного фонда «Люблю и благодарю». Грабители украли строительные инструменты бригады рабочий из-за чего сейчас ремонтные работы приостановлены, сообщили в пресс-службе фонда в соцсети. «В ночь на 25 марта неизвестные проникли внутрь нашего помещения на улице Московская, где планируется новый пищевой цех и сейчас идет ремонт. Злоумышленники срезали замки и вынесли дорогостоящий строительный инструмент рабочей бригады. Из-за отсутствия всего оборудования сейчас работы по строительству цеха остановлены», — рассказали в сообществе фонда в соцсети «ВКонтакте». По словам организаторов фонда, планировалось, что в пищевом цехе будут готовиться около 750 комплексных обедов, которые затем будут бесплатно раздаваться нуждающимся. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что на улице Челюскинцев в Екатеринбурге неизвестные ограбили продуктовый магазин «Жизньмарт». Они похитили ящик с деньгами и сотовый телефон, точный размер ущерба устанавливают.

В Екатеринбурге неизвестные обокрали строящееся помещение благотворительного фонда «Люблю и благодарю». Грабители украли строительные инструменты бригады рабочий из-за чего сейчас ремонтные работы приостановлены, сообщили в пресс-службе фонда в соцсети. «В ночь на 25 марта неизвестные проникли внутрь нашего помещения на улице Московская, где планируется новый пищевой цех и сейчас идет ремонт. Злоумышленники срезали замки и вынесли дорогостоящий строительный инструмент рабочей бригады. Из-за отсутствия всего оборудования сейчас работы по строительству цеха остановлены», — рассказали в сообществе фонда в соцсети «ВКонтакте». По словам организаторов фонда, планировалось, что в пищевом цехе будут готовиться около 750 комплексных обедов, которые затем будут бесплатно раздаваться нуждающимся. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что на улице Челюскинцев в Екатеринбурге неизвестные ограбили продуктовый магазин «Жизньмарт». Они похитили ящик с деньгами и сотовый телефон, точный размер ущерба устанавливают.