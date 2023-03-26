В свердловском городе отключат холодную воду в 10 домах

27 марта 2023 в 05:48 Размер текста - 17 +

В Ревде отключат воду в 10 домах с 9 утра 27 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ревде (Свердловская область) с 9 утра 27 марта отключат холодную воду в 10 домах. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты (УГЗ) Ревды. «В связи с ремонтными работами 27.03.23 с 9-00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: улица Максима Горького, 45, улица Мичурина 9, 44-А, 44/1, 44/2, 44/3, 46, 48. Также холодной воды не будет в ТЦ Мичурин и на АЗС по адресу улица Цветников, 53 кор. 2», — рассказали в УГЗ Ревды. Ранее URA.RU сообщало, что в Ревде 21 марта 10 домов остались без отопления. В муниципальном учреждении города пояснили, что это было связано с аварией на тепловых сетях.

В Ревде (Свердловская область) с 9 утра 27 марта отключат холодную воду в 10 домах. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты (УГЗ) Ревды. «В связи с ремонтными работами 27.03.23 с 9-00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: улица Максима Горького, 45, улица Мичурина 9, 44-А, 44/1, 44/2, 44/3, 46, 48. Также холодной воды не будет в ТЦ Мичурин и на АЗС по адресу улица Цветников, 53 кор. 2», — рассказали в УГЗ Ревды. Ранее URA.RU сообщало, что в Ревде 21 марта 10 домов остались без отопления. В муниципальном учреждении города пояснили, что это было связано с аварией на тепловых сетях.