20 марта 2023

В Свердловском городе из-за аварии отключат отопление

В Ревде, из-за аварии на тепловых сетях, отключат отопление в нескольких домах
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Отключение тепла запланировано на девять часов утра 21 марта Фото:

В городе Ревда (Свердловская область) в связи с аварией на тепловых сетях будет отключено отопление в нескольких домах. Об этом сообщили в муниципальном учреждении города.

«В связи с проведением ремонтных работ на тепловой сети 21 марта с 09:00 будет прекращена подача тепла в домах. Отключение циркуляции отопления пройдет в домах по улице Мира, 21, 23, 25, 27, Цветников, 40 и Чайковского, 22, 27, 27А, 31, 33», — рассказали на странице муниципального учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Ревда» соцсети «Вконтакте».

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В городе Ревда (Свердловская область) в связи с аварией на тепловых сетях будет отключено отопление в нескольких домах. Об этом сообщили в муниципальном учреждении города. «В связи с проведением ремонтных работ на тепловой сети 21 марта с 09:00 будет прекращена подача тепла в домах. Отключение циркуляции отопления пройдет в домах по улице Мира, 21, 23, 25, 27, Цветников, 40 и Чайковского, 22, 27, 27А, 31, 33», — рассказали на странице муниципального учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Ревда» соцсети «Вконтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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