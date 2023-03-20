В Свердловском городе из-за аварии отключат отопление

В Ревде, из-за аварии на тепловых сетях, отключат отопление в нескольких домах

21 марта 2023 в 03:35 Размер текста - 17 +

Отключение тепла запланировано на девять часов утра 21 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Ревда (Свердловская область) в связи с аварией на тепловых сетях будет отключено отопление в нескольких домах. Об этом сообщили в муниципальном учреждении города. «В связи с проведением ремонтных работ на тепловой сети 21 марта с 09:00 будет прекращена подача тепла в домах. Отключение циркуляции отопления пройдет в домах по улице Мира, 21, 23, 25, 27, Цветников, 40 и Чайковского, 22, 27, 27А, 31, 33», — рассказали на странице муниципального учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Ревда» соцсети «Вконтакте».

В городе Ревда (Свердловская область) в связи с аварией на тепловых сетях будет отключено отопление в нескольких домах. Об этом сообщили в муниципальном учреждении города. «В связи с проведением ремонтных работ на тепловой сети 21 марта с 09:00 будет прекращена подача тепла в домах. Отключение циркуляции отопления пройдет в домах по улице Мира, 21, 23, 25, 27, Цветников, 40 и Чайковского, 22, 27, 27А, 31, 33», — рассказали на странице муниципального учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Ревда» соцсети «Вконтакте».