26 марта 2023

Кинодеятели восхвалили екатеринбургскую грязь. Видео

В Екатеринбурге сняли рекламный ролик про весеннюю грязь
© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на то, что Екатеринбург выглядеть серо, авторы ролика предлагают горожанам наслаждаться весной Фото:

Продашкн-студия Surf Made из Екатеринбурга решила защитить весеннюю грязь и представила горожанам ролик, в котором показала прелести весны. В съемках поучаствовали местные звезды. Видео авторы разместили в своих социальных сетях.

«В видео мы видим те неприглядные городские реалии, в которых сейчас находится большая часть нашей страны. Но, считаем, нам с иронией и юмором удалось также показать положительные стороны весны в этот период», — сообщают авторы проекта.

В проекте приняли участие популярный в Екатеринбурге шоумэн Саша Цариков, ультрамарафонец Сергей Шелапугин, недавний участник шоу «Суперниндзя» на СТС и барбер Леонид Корюкалов. Судя по видео, ролик снимали во дворах и на улицах Малышева, Бажова, Куйбышева, в парке Энгельса и в ТЦ Bolshoy.

Ранее в администрации Екатеринбурга заявили, что службы благоустройства к маю приведут в порядок город после зимнего сезона. Также вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, отвечающий за уборку города, посоветовал горожанам не ходить в белой обуви из-за грязи.

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Продашкн-студия Surf Made из Екатеринбурга решила защитить весеннюю грязь и представила горожанам ролик, в котором показала прелести весны. В съемках поучаствовали местные звезды. Видео авторы разместили в своих социальных сетях. «В видео мы видим те неприглядные городские реалии, в которых сейчас находится большая часть нашей страны. Но, считаем, нам с иронией и юмором удалось также показать положительные стороны весны в этот период», — сообщают авторы проекта. В проекте приняли участие популярный в Екатеринбурге шоумэн Саша Цариков, ультрамарафонец Сергей Шелапугин, недавний участник шоу «Суперниндзя» на СТС и барбер Леонид Корюкалов. Судя по видео, ролик снимали во дворах и на улицах Малышева, Бажова, Куйбышева, в парке Энгельса и в ТЦ Bolshoy. Ранее в администрации Екатеринбурга заявили, что службы благоустройства к маю приведут в порядок город после зимнего сезона. Также вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, отвечающий за уборку города, посоветовал горожанам не ходить в белой обуви из-за грязи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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