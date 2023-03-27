Фейковый полицейский похитил у пенсионерки из Екатеринбурга полмиллиона рублей

Силовики призывают свердловчан быть бдительными при общении с незнакомыми людьми Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге лжесотрудник МВД под обманным предлогом похитил у пенсионерки полмиллиона рублей. Злоумышленник действовал по схеме с родственником, который якобы попал в ДТП. Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства данного преступления. Об этом URA.RU рассказали в УМВД России по городу Екатеринбургу.

«С заявлением в полицию обратилась пенсионерка из Екатеринбурга. Женщина рассказала, что ей позвонила на домашний телефон девушка, которая представилась внучкой. Она сообщила пенсионерке, что попала в аварию. Затем с бабушкой начал вести диалог мужчина, который представился сотрудником полиции. Лжесиловик попросил передать ему все имеющиеся у женщины деньги, а именно 500 тысяч рублей, чтобы не заводить дело в отношении ее внучки. Звонивший „держал на проводе“ женщину до тех пор, пока к ней домой не приехал „курьер“, которому потерпевшая добровольно отдала всю сумму. После этого общение со лжесиловиком прекратилось. Пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась за помощью в полицию», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что лжесиловик обокрал 88-летнюю екатеринбурженку-миллионершу. Мошенники, представившись сотрудниками полиции и банка, обманом заставили пенсионерку перевести им на счет около четырех миллионов рублей.