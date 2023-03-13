Лжесиловик обокрал 88-летнюю екатеринбурженку-миллионершу

14 марта 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Полицейские призывают свердловчан быть бдительными при общении с незнакомыми людьми Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге мошенники, представившись сотрудниками полиции и банка, обманом заставили 88-летнюю женщину перевести им на счет порядка четырех миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД России. «В отдел полиции № 7 Октябрьского района обратилась 88-летняя жительница Екатеринбурга с заявлением о том, что неизвестные обманным путем завладели ее денежными средствами в размере четырех миллионов рублей. Гражданка пояснила полицейским, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции. Лжесиловик сообщил о якобы несанкционированных попытках злоумышленников списать денежные средства со счета собеседницы», — пояснили представители ведомства. Напуганная пенсионерка перевела 800 тысяч рублей на указанный «резервный» счет. Далее к первому мошеннику присоединился второй, который представился уже сотрудником банка. По его инструкции женщина перевела на «безопасные» счета еще порядка 3,2 миллиона рублей. Свою ошибку она осознала лишь после того, когда звонки от аферистов прекратились. «По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению», — добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбурге. Силовики напомнили свердловчанам о недопустимости перевода денег на неизвестные счета по указанию «представителей силовых ведомств и сотрудников банка». Ранее жительница Красноуфимска поверила мошеннику из «следственного комитета России» и перевела ему 338 тысяч рублей. Для этого женщина специально оформила кредит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге мошенники, представившись сотрудниками полиции и банка, обманом заставили 88-летнюю женщину перевести им на счет порядка четырех миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД России. «В отдел полиции № 7 Октябрьского района обратилась 88-летняя жительница Екатеринбурга с заявлением о том, что неизвестные обманным путем завладели ее денежными средствами в размере четырех миллионов рублей. Гражданка пояснила полицейским, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции. Лжесиловик сообщил о якобы несанкционированных попытках злоумышленников списать денежные средства со счета собеседницы», — пояснили представители ведомства. Напуганная пенсионерка перевела 800 тысяч рублей на указанный «резервный» счет. Далее к первому мошеннику присоединился второй, который представился уже сотрудником банка. По его инструкции женщина перевела на «безопасные» счета еще порядка 3,2 миллиона рублей. Свою ошибку она осознала лишь после того, когда звонки от аферистов прекратились. «По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению», — добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбурге. Силовики напомнили свердловчанам о недопустимости перевода денег на неизвестные счета по указанию «представителей силовых ведомств и сотрудников банка». Ранее жительница Красноуфимска поверила мошеннику из «следственного комитета России» и перевела ему 338 тысяч рублей. Для этого женщина специально оформила кредит.