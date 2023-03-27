Екатеринбуржцев предупредили об опасности езды в общественном транспорте

Источник в «Гортрансе»: трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге могут загореться и сойти с рельсов

Парк городского транспорта нуждается в обновлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Езда в трамваях и троллейбусах опасна для жителей Екатеринбурга из-за изношенности и старости имеющегося общественного транспорта. Об этом URA.RU рассказал источник в «Гортрансе».

«Транспорт в Екатеринбурге старый. Самый молодой трамвайный вагон Татра чешского происхождения — выпуск 1987 года. Это же абсолютно небезопасный ни для пассажиров, ни для водителей транспорт. Не страхует ни от чего», — считает собеседник.

Так, в трамваях, которые ходят по городу, нет автоматической системы пожаротушения. Вторые вагоны не имеют стопкрана, чтобы остановить в случае ЧП подвижной состав. «Бывали случаи схода, когда водитель просто тащил вагон на себе, не понимая, что происходит. Еще одна реальная опасность — вагон может поехать с открытыми дверьми», — добавил источник.

В январе в Екатеринбурге сошел с рельсов трамвай, ехавший в сторону ЖБИ. Он протаранил два автомобиля. Из-за аварии пассажирам пришлось долгое время провести на морозе в минус 30, дожидаясь нового состава.