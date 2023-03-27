Свердловский десантник погиб, штурмуя опорный пункт ВСУ

27 марта 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Михаил Муравьев погиб во время штурма Сватово и Кременной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Десантник из Каменска-Уральского (Свердловская область) Михаил Муравьев погиб во время штурма опорного пункта ВСУ на рубеже Сватово и Кременной. Простятся с 48-летним бойцом на Аллее Славы 28 марта, а после похоронят на Ивановском кладбище. У него осталось двое детей. Об этом URA.RU рассказали городской администрации. «17 марта старший сержант Михаил Муравьев, штурмуя опорный пункт ВСУ на рубеже Сватово и Кременной, выполнил поставленную перед его подразделением боевую задачу. Он получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью. Михаил Муравьев ушел добровольцем за две недели до мобилизации», — отметили в горадминистрации. Михаил родился и вырос в Каменске-Уральском. Отслужил срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения. После армии он работал слесарем на Механо-литейном заводе. В боевых действиях проявил себя бесстрашным, стойким и умелым воином. Его посмертно наградили орденом Мужества. Редакция URA.RU приносит соболезнования семье и близким Михаила Муравьева. Десантник Михаил Муравьев погиб в ходе спецоперации Фото: МЛЗ / Vk.com

Десантник из Каменска-Уральского (Свердловская область) Михаил Муравьев погиб во время штурма опорного пункта ВСУ на рубеже Сватово и Кременной. Простятся с 48-летним бойцом на Аллее Славы 28 марта, а после похоронят на Ивановском кладбище. У него осталось двое детей. Об этом URA.RU рассказали городской администрации. «17 марта старший сержант Михаил Муравьев, штурмуя опорный пункт ВСУ на рубеже Сватово и Кременной, выполнил поставленную перед его подразделением боевую задачу. Он получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью. Михаил Муравьев ушел добровольцем за две недели до мобилизации», — отметили в горадминистрации. Михаил родился и вырос в Каменске-Уральском. Отслужил срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения. После армии он работал слесарем на Механо-литейном заводе. В боевых действиях проявил себя бесстрашным, стойким и умелым воином. Его посмертно наградили орденом Мужества. Редакция URA.RU приносит соболезнования семье и близким Михаила Муравьева.