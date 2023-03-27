Свердловчанам, оставшимся без воды, объяснили, когда устранят аварию

МУП ЖКХ «Сысертское»: ремонтные работы планируется завершить к вечеру 27 марта

27 марта 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

По словам директора МУП ЖКХ «Сысертское», проблема с отсутствием воды решается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчанам, которые два дня сидят без воды, подключат водоснабжение 27 марта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор МУП ЖКХ «Сысертское» Александр Зырянов. «Проблема решается. Подвоз воды организован. Чтобы подключить оставшуюся часть населенного пункта, необходимо разобрать колодец и заменить старую трубу. Работы планируется завершить к вечеру сегодняшнего дня», — отметил Зырянов. Ранее URA.RU писало, что жители села Патруши (Свердловская область) пожаловались, что второй день подряд сидят без воды. По словам местных жителей, коммунальщики пообещали на время ремонтных работ организовать подвоз воды, однако машина не приехала.

Свердловчанам, которые два дня сидят без воды, подключат водоснабжение 27 марта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор МУП ЖКХ «Сысертское» Александр Зырянов. «Проблема решается. Подвоз воды организован. Чтобы подключить оставшуюся часть населенного пункта, необходимо разобрать колодец и заменить старую трубу. Работы планируется завершить к вечеру сегодняшнего дня», — отметил Зырянов. Ранее URA.RU писало, что жители села Патруши (Свердловская область) пожаловались, что второй день подряд сидят без воды. По словам местных жителей, коммунальщики пообещали на время ремонтных работ организовать подвоз воды, однако машина не приехала.