Свердловчанам, оставшимся без воды, объяснили, когда устранят аварию

Свердловчанам, которые два дня сидят без воды, подключат водоснабжение 27 марта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор МУП ЖКХ «Сысертское» Александр Зырянов.
«Проблема решается. Подвоз воды организован. Чтобы подключить оставшуюся часть населенного пункта, необходимо разобрать колодец и заменить старую трубу. Работы планируется завершить к вечеру сегодняшнего дня», — отметил Зырянов.
Ранее URA.RU писало, что жители села Патруши (Свердловская область) пожаловались, что второй день подряд сидят без воды. По словам местных жителей, коммунальщики пообещали на время ремонтных работ организовать подвоз воды, однако машина не приехала.
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