В Екатеринбурге построят соборную мечеть

Власти Екатеринбурга выделили участок земли площадью восемь гектаров под строительство соборной мечети. На этой же территории будет мусульманский центр с подземной парковкой. Объект построят на Серовском тракте. Рядом с религиозным объектом будет соседствовать Шувакишский лесопарк.
«Комплекс зданий будет состоять из соборной мечети и мусульманского образовательного центра с подземной стоянкой. Проект одобрила госэкспертиза. Сведения об этом опубликованы на сайте ГИС ЕГРЗ. Общая площадь участка составляет восемь гектаров», — согласно данным градостроительного плана.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге арбитражный суд постановил начать снос мечети Нур-Усман рядом с телебашней. Большинство горожан о ней вряд ли знает, а те, кто видел, не назовут ее «самым популярным пристанищем мусульман».
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