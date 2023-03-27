В Екатеринбурге построят соборную мечеть

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Столица Казахстана Астана. Астана, мечеть, ислам, мусульманство, астана, хазрет султан, магометанство
Место под мечеть не могли найти с 2019 года Фото:

Власти Екатеринбурга выделили участок земли площадью восемь гектаров под строительство соборной мечети. На этой же территории будет мусульманский центр с подземной парковкой. Объект построят на Серовском тракте. Рядом с религиозным объектом будет соседствовать Шувакишский лесопарк.

«Комплекс зданий будет состоять из соборной мечети и мусульманского образовательного центра с подземной стоянкой. Проект одобрила госэкспертиза. Сведения об этом опубликованы на сайте ГИС ЕГРЗ. Общая площадь участка составляет восемь гектаров», — согласно данным градостроительного плана.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге арбитражный суд постановил начать снос мечети Нур-Усман рядом с телебашней. Большинство горожан о ней вряд ли знает, а те, кто видел, не назовут ее «самым популярным пристанищем мусульман».

Фото:
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Власти Екатеринбурга выделили участок земли площадью восемь гектаров под строительство соборной мечети. На этой же территории будет мусульманский центр с подземной парковкой. Объект построят на Серовском тракте. Рядом с религиозным объектом будет соседствовать Шувакишский лесопарк. «Комплекс зданий будет состоять из соборной мечети и мусульманского образовательного центра с подземной стоянкой. Проект одобрила госэкспертиза. Сведения об этом опубликованы на сайте ГИС ЕГРЗ. Общая площадь участка составляет восемь гектаров», — согласно данным градостроительного плана. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге арбитражный суд постановил начать снос мечети Нур-Усман рядом с телебашней. Большинство горожан о ней вряд ли знает, а те, кто видел, не назовут ее «самым популярным пристанищем мусульман».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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